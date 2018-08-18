|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:18
vladimir07 написав:
Жека79 написав:
Такс товарищи, в виду того некоторые тут вещают взлет ракеты, а самые матерые уже одели скафандр со шлемом и вещают нам с пульта управления полетами, есть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли??? Кто где вангует наибольший рИст? Или может кто то вангует обвал--тоже интересно где и какие мысли.
Варшавский конечно же.
Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами.
Через два года будет не менее 100 куе.
Каждому!
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4410
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 1183 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:33
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17173
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:39
Так скачёк цен уже ж был. Сейчас больше чем +10% не жду.
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20809
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:41
На форуме я понял: хитрож@пых на рынке КРЖН полно. Иначе не заработать максимальную прибыль.
Соседям горе конечно.
Успешный лендлорд в Киеве - это вильнолюд, сумевший правильно монетизировать условия жизни в общине вильнолюдей.
Европа- отстой.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1701
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:43
airmax78 написав: vladus17 написав: Vlad442 написав:
Слушали прослушку премьера про гривнеукрепляж? Если это правда, грустно. Тут на валютной ветки эксперты выглядят приличней.
А что там было ,если вкратце?
Отсутствие понимания происходящих в экономике процессов. Отстутствие понимания процессов происходящих с курсом гривны. И уровень обсуждения - если утрировать, то что-то среднее между обывателем и держателем 1 контейнера на 7м км. От наших "соросят" я бы, конечно, ожидал уровня по-выше.
Короче, пошел за долярами.
P.S. Похоже что Коломойского это правительство не устраивает - хочет поменять.
Краще з мудрим загубити, чим з дурнем знайти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17173
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:47
investorkiev написав: airmax78 написав:
Что с ценой на Варшавский? Замрет хотя бы на месяц или дальше продолжит расти?
так тут такой момент: метро достроилось - все, пик, больше расти не на чем.
А тут еще +год к ожиданиям, а рынки растут на ожиданиях.
Боюсь к моменту открытия метро в 2020 цена за однушку в Варшавском перевалит за 100куе
Крушам ппц!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17173
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:58
asti написав: vladimir07 написав: Жека79 написав:
Такс товарищи, в виду того некоторые тут вещают взлет ракеты, а самые матерые уже одели скафандр со шлемом и вещают нам с пульта управления полетами, есть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли??? Кто где вангует наибольший рИст? Или может кто то вангует обвал--тоже интересно где и какие мысли.
Варшавский конечно же.
Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами.
Через два года будет не менее 100 куе.
Ага, а через 4 года 200 и так далее по экспоненте!
Тре було назвати ЖК Ванкуверський
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17173
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:03
flyman написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Что с ценой на Варшавский? Замрет хотя бы на месяц или дальше продолжит расти?
так тут такой момент: метро достроилось - все, пик, больше расти не на чем.
А тут еще +год к ожиданиям, а рынки растут на ожиданиях.
Боюсь к моменту открытия метро в 2020 цена за однушку в Варшавском перевалит за 100куе
Крушам ппц!
Веник, это более новые и более молодые Позняки
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20809
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:11
[/quote]
Варшавский конечно же.
Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами.
Через два года будет не менее 100 куе.
[/quote]
А почему именно 1к ?
Там есть 2к в ОП, по 20500 при полной оплате. 69м2 грубо 58$ выходит...
-
yarick26
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 16.01.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17430
|2787082
|
Чет 16 січ, 2020 07:30
Frant
|
|462
|190930
|
|
|8
|9953
|
|