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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2752275327542755

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:18

  vladimir07 написав:
  Жека79 написав:Такс товарищи, в виду того некоторые тут вещают взлет ракеты, а самые матерые уже одели скафандр со шлемом и вещают нам с пульта управления полетами, есть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли??? Кто где вангует наибольший рИст? Или может кто то вангует обвал--тоже интересно где и какие мысли.


Варшавский конечно же.
Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами.
Через два года будет не менее 100 куе. :shock:

Каждому!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.unian.net/m/economics/finan ... rrore.html

Долярчикам на замітку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так скачёк цен уже ж был. Сейчас больше чем +10% не жду.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На форуме я понял: хитрож@пых на рынке КРЖН полно. Иначе не заработать максимальную прибыль.

Соседям горе конечно.

Успешный лендлорд в Киеве - это вильнолюд, сумевший правильно монетизировать условия жизни в общине вильнолюдей.

Европа- отстой.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:43

  airmax78 написав:
  vladus17 написав:
  Vlad442 написав:Слушали прослушку премьера про гривнеукрепляж? Если это правда, грустно. Тут на валютной ветки эксперты выглядят приличней.

А что там было ,если вкратце?

Отсутствие понимания происходящих в экономике процессов. Отстутствие понимания процессов происходящих с курсом гривны. И уровень обсуждения - если утрировать, то что-то среднее между обывателем и держателем 1 контейнера на 7м км. От наших "соросят" я бы, конечно, ожидал уровня по-выше.
Короче, пошел за долярами.
P.S. Похоже что Коломойского это правительство не устраивает - хочет поменять.

Краще з мудрим загубити, чим з дурнем знайти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:47

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Xenon написав:
В Киеве запуск метро на Виноградарь отложили на год


https://korrespondent.net/city/kiev/418 ... yly-na-hod

Что с ценой на Варшавский? Замрет хотя бы на месяц или дальше продолжит расти?

так тут такой момент: метро достроилось - все, пик, больше расти не на чем.

А тут еще +год к ожиданиям, а рынки растут на ожиданиях.
Боюсь к моменту открытия метро в 2020 цена за однушку в Варшавском перевалит за 100куе

Крушам ппц!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:58

  asti написав:
  vladimir07 написав:
  Жека79 написав:Такс товарищи, в виду того некоторые тут вещают взлет ракеты, а самые матерые уже одели скафандр со шлемом и вещают нам с пульта управления полетами, есть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли??? Кто где вангует наибольший рИст? Или может кто то вангует обвал--тоже интересно где и какие мысли.
Варшавский конечно же.
Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами.
Через два года будет не менее 100 куе. :shock:
Ага, а через 4 года 200 и так далее по экспоненте! :)

Тре було назвати ЖК Ванкуверський
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:03

  flyman написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав: Что с ценой на Варшавский? Замрет хотя бы на месяц или дальше продолжит расти?

так тут такой момент: метро достроилось - все, пик, больше расти не на чем.

А тут еще +год к ожиданиям, а рынки растут на ожиданиях.
Боюсь к моменту открытия метро в 2020 цена за однушку в Варшавском перевалит за 100куе

Крушам ппц!

Веник, это более новые и более молодые Позняки
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:11

[/quote]

Варшавский конечно же.
Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами.
Через два года будет не менее 100 куе. :shock:[/quote]

А почему именно 1к ?
Там есть 2к в ОП, по 20500 при полной оплате. 69м2 грубо 58$ выходит...
yarick26
 
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