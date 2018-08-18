Додано: Чет 16 січ, 2020 22:38

change_pm



Просто там знакомые будут учиться на иврите,а у нас нет таких вузов...

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.