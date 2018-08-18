Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.
Особенно рокетчики )))
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:36
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.
Особенно рокетчики )))
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:37
Одна вентиляторша закинула и 3 дня идёт обсасывание бреда.
Ребятушечки может хватит?
Включайте хоть иногда мозги,я понимаю,что сейчас зима и голова нужна для того чтобы носить шапку,а скоро будет весна,чем будете уже оправдывать наличие головы,типа мама таким родила?
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 16 січ, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:38
change_pm
Просто там знакомые будут учиться на иврите,а у нас нет таких вузов...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:22
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:24
макс а кто отдаёт детей учится в Драгоманова потому что там 18000 грн в год а в Шевченка 29000 грн. и это дорого
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
роста уже не будет, после поднятия цен в гривне продажи тормознулись
в апреле они оживятся но не очень сильно
перепроизводство налицо
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:28
Можно поинтересоваться, какое образование у вас? Техническое, гуманитарное, ...
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:38
Какая музыка, о чем вы? Я что, говорю пожизненно держать хаты??? Я говорю что РАКЕТА взлетает. Но она же не Вояджер, чтобы 30 лет летать. Взлетит - ждем сигнала и выпрыгиваем с парашютами! Все. Алгоритм двухходовый. На дне покупаем (кто то умудрился этот ход пропустить), на пике продаем. Никакой самодеятельности.
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:40
А вы по сторонам чаще смотрите и внимательней. Не только когда за рулём, а вообще. Не замечали сколько у нас учится и живёт иранцев, сирийцев, турок, индусов и прочих ближне и дальневосточных национальностей. Возможно в Киеве это пока не бросается в глаза, а вот у нас в Кропивницком все кафе бары и кальянные в центре города заполнены представителями именно этих национальностей. Так что не переживайте, будут забиты шпаківні и в Варшавском и на Троещине и в Кропивницком//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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