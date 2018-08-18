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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2754275527562757>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:36

  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.


Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.

Особенно рокетчики )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:37

  yarick26 написав:
А почему именно 1к ?
Там есть 2к в ОП, по 20500 при полной оплате. 69м2 грубо 58$ выходит...

Одна вентиляторша закинула и 3 дня идёт обсасывание бреда.
Ребятушечки может хватит?

Включайте хоть иногда мозги,я понимаю,что сейчас зима и голова нужна для того чтобы носить шапку,а скоро будет весна,чем будете уже оправдывать наличие головы,типа мама таким родила?
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 16 січ, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:38

change_pm

Просто там знакомые будут учиться на иврите,а у нас нет таких вузов...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:22

  yarick26 написав:


Варшавский конечно же.
Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами.
Через два года будет не менее 100 куе. :shock:[/quote]

А почему именно 1к ?
Там есть 2к в ОП, по 20500 при полной оплате. 69м2 грубо 58$ выходит...[/quote]
вы сбиваете РОКЕТУ)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:24

  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

макс а кто отдаёт детей учится в Драгоманова потому что там 18000 грн в год а в Шевченка 29000 грн. и это дорого
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

роста уже не будет, после поднятия цен в гривне продажи тормознулись
в апреле они оживятся но не очень сильно
перепроизводство налицо
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:28

  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Можно поинтересоваться, какое образование у вас? Техническое, гуманитарное, ...
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:38

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.


Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.

Особенно рокетчики )))


Какая музыка, о чем вы? Я что, говорю пожизненно держать хаты??? Я говорю что РАКЕТА взлетает. Но она же не Вояджер, чтобы 30 лет летать. Взлетит - ждем сигнала и выпрыгиваем с парашютами! Все. Алгоритм двухходовый. На дне покупаем (кто то умудрился этот ход пропустить), на пике продаем. Никакой самодеятельности.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:40

  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
А вы по сторонам чаще смотрите и внимательней. Не только когда за рулём, а вообще. Не замечали сколько у нас учится и живёт иранцев, сирийцев, турок, индусов и прочих ближне и дальневосточных национальностей. Возможно в Киеве это пока не бросается в глаза, а вот у нас в Кропивницком все кафе бары и кальянные в центре города заполнены представителями именно этих национальностей. Так что не переживайте, будут забиты шпаківні и в Варшавском и на Троещине и в Кропивницком//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:44

  asti написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
А вы по сторонам чаще смотрите и внимательней. Не только когда за рулём, а вообще. Не замечали сколько у нас учится и живёт иранцев, сирийцев, турок, индусов и прочих ближне и дальневосточных национальностей. Возможно в Киеве это пока не бросается в глаза, а вот у нас в Кропивницком все кафе бары и кальянные в центре города заполнены представителями именно этих национальностей. Так что не переживайте, будут забиты шпаківні и в Варшавском и на Троещине и в Кропивницком//)

в киеве тоже полно турок и индусов
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