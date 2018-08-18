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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:36
airmax78 написав:
Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.
Особенно рокетчики )))
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change_pm
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:37
yarick26 написав:
А почему именно 1к ?
Там есть 2к в ОП, по 20500 при полной оплате. 69м2 грубо 58$ выходит...
Одна вентиляторша закинула и 3 дня идёт обсасывание бреда.
Ребятушечки может хватит?
Включайте хоть иногда мозги,я понимаю,что сейчас зима и голова нужна для того чтобы носить шапку,а скоро будет весна,чем будете уже оправдывать наличие головы,типа мама таким родила?
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 16 січ, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:38
change_pm
Просто там знакомые будут учиться на иврите,а у нас нет таких вузов...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:22
yarick26 написав:
Варшавский конечно же.
Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами.
Через два года будет не менее 100 куе.
[/quote]
А почему именно 1к ?
Там есть 2к в ОП, по 20500 при полной оплате. 69м2 грубо 58$ выходит...[/quote]
вы сбиваете РОКЕТУ)
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:24
airmax78 написав:
Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
макс а кто отдаёт детей учится в Драгоманова потому что там 18000 грн в год а в Шевченка 29000 грн. и это дорого
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:25
роста уже не будет, после поднятия цен в гривне продажи тормознулись
в апреле они оживятся но не очень сильно
перепроизводство налицо
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:28
airmax78 написав:
Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
Можно поинтересоваться, какое образование у вас? Техническое, гуманитарное, ...
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:38
change_pm написав: airmax78 написав:
Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.
Особенно рокетчики )))
Какая музыка, о чем вы? Я что, говорю пожизненно держать хаты??? Я говорю что РАКЕТА взлетает. Но она же не Вояджер, чтобы 30 лет летать. Взлетит - ждем сигнала и выпрыгиваем с парашютами! Все. Алгоритм двухходовый. На дне покупаем (кто то умудрился этот ход пропустить), на пике продаем. Никакой самодеятельности.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:40
airmax78 написав:
Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
А вы по сторонам чаще смотрите и внимательней. Не только когда за рулём, а вообще. Не замечали сколько у нас учится и живёт иранцев, сирийцев, турок, индусов и прочих ближне и дальневосточных национальностей. Возможно в Киеве это пока не бросается в глаза, а вот у нас в Кропивницком все кафе бары и кальянные в центре города заполнены представителями именно этих национальностей. Так что не переживайте, будут забиты шпаківні и в Варшавском и на Троещине и в Кропивницком//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:44
asti написав: airmax78 написав:
Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
А вы по сторонам чаще смотрите и внимательней. Не только когда за рулём, а вообще. Не замечали сколько у нас учится и живёт иранцев, сирийцев, турок, индусов и прочих ближне и дальневосточных национальностей. Возможно в Киеве это пока не бросается в глаза, а вот у нас в Кропивницком все кафе бары и кальянные в центре города заполнены представителями именно этих национальностей. Так что не переживайте, будут забиты шпаківні и в Варшавском и на Троещине и в Кропивницком//)
в киеве тоже полно турок и индусов
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Унуноктий
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