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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:45
investorkiev написав: change_pm написав: airmax78 написав:
Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.
Особенно рокетчики )))
Какая музыка, о чем вы? Я что, говорю пожизненно держать хаты??? Я говорю что РАКЕТА взлетает. Но она же не Вояджер, чтобы 30 лет летать. Взлетит - ждем сигнала и выпрыгиваем с парашютами! Все. Алгоритм двухходовый. На дне покупаем (кто то умудрился этот ход пропустить), на пике продаем. Никакой самодеятельности.
мне кажется ракета взлетела уже и дальше нет топлива
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Унуноктий
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:47
Откуда в Кировограде индусы и иранцы????? Шо они там делают? Там даже украинцам делать нечего
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investorkiev
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:48
Унуноктий написав: investorkiev написав: change_pm написав:
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.
Особенно рокетчики )))
Какая музыка, о чем вы? Я что, говорю пожизненно держать хаты??? Я говорю что РАКЕТА взлетает. Но она же не Вояджер, чтобы 30 лет летать. Взлетит - ждем сигнала и выпрыгиваем с парашютами! Все. Алгоритм двухходовый. На дне покупаем (кто то умудрился этот ход пропустить), на пике продаем. Никакой самодеятельности.
мне кажется ракета взлетела уже и дальше нет топлива
Уну, опять двойка!
Ты не выучил домашнее задание, и мне прийдется надеть чулки и тебя отшлепать!!!
А ну повторяй за мной:
У РОКЕТЫ есть такие виды топлива:
-ипотека,
- рынок земли
- остановка строек и дефицит предложения
-добавляется резкий гривнеукрепляж.
Очевидно эти факторы (возможно не все сразу) заработают в 2020, при чем скорее всего осенью.
А до тех пор, Уну, мне прийдется тебя наказывать. Будешь отшлепан!
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investorkiev
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