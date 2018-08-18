RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2754275527562757

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:45

  investorkiev написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.


Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.

Особенно рокетчики )))


Какая музыка, о чем вы? Я что, говорю пожизненно держать хаты??? Я говорю что РАКЕТА взлетает. Но она же не Вояджер, чтобы 30 лет летать. Взлетит - ждем сигнала и выпрыгиваем с парашютами! Все. Алгоритм двухходовый. На дне покупаем (кто то умудрился этот ход пропустить), на пике продаем. Никакой самодеятельности.

мне кажется ракета взлетела уже и дальше нет топлива
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20814
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Откуда в Кировограде индусы и иранцы????? Шо они там делают? Там даже украинцам делать нечего
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 06.03.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:48

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  change_pm написав:
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.

Особенно рокетчики )))


Какая музыка, о чем вы? Я что, говорю пожизненно держать хаты??? Я говорю что РАКЕТА взлетает. Но она же не Вояджер, чтобы 30 лет летать. Взлетит - ждем сигнала и выпрыгиваем с парашютами! Все. Алгоритм двухходовый. На дне покупаем (кто то умудрился этот ход пропустить), на пике продаем. Никакой самодеятельности.

мне кажется ракета взлетела уже и дальше нет топлива


Уну, опять двойка!
Ты не выучил домашнее задание, и мне прийдется надеть чулки и тебя отшлепать!!!

А ну повторяй за мной:
У РОКЕТЫ есть такие виды топлива:
-ипотека,
- рынок земли
- остановка строек и дефицит предложения
-добавляется резкий гривнеукрепляж.

Очевидно эти факторы (возможно не все сразу) заработают в 2020, при чем скорее всего осенью.

А до тех пор, Уну, мне прийдется тебя наказывать. Будешь отшлепан!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 06.03.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поклеить обои - 90грн/метр, это 3.75$.
Я правильно помню, что год назад расценки были 60грн/метр или (по тому курсу) 2.25$ ?

Нехилый рост зарплат в доларах. Ремонт превращается в удовольствие для богатых, остальные как в советской комуналке - обклеили стены газетами и назвали это «лофт»...
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 06.03.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:23

  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Подскажите бюджет фестиваля "дитятя грызет гранит науки в ЕС лет 7 а то и до 30тника" патамушО родители стонут на 10кгрн оф.зарплаты (по Хбаффу) и им задерживат субсидию.
Киваловское творение наконец то будет брать на бюджет без конкурса?
барабашов
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 16.06.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:31

  investorkiev написав:Откуда в Кировограде индусы и иранцы????? Шо они там делают? Там даже украинцам делать нечего

Летная академия там. Очень дешёвая. Туда приезжают учится бедные люди
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2754275527562757
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17431 2787287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 02:39
pcust32
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 190957
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9954
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.