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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2755275627572758>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:45

  investorkiev написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.


Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.

Особенно рокетчики )))


Какая музыка, о чем вы? Я что, говорю пожизненно держать хаты??? Я говорю что РАКЕТА взлетает. Но она же не Вояджер, чтобы 30 лет летать. Взлетит - ждем сигнала и выпрыгиваем с парашютами! Все. Алгоритм двухходовый. На дне покупаем (кто то умудрился этот ход пропустить), на пике продаем. Никакой самодеятельности.

мне кажется ракета взлетела уже и дальше нет топлива
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Откуда в Кировограде индусы и иранцы????? Шо они там делают? Там даже украинцам делать нечего
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:48

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  change_pm написав:
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.

Особенно рокетчики )))


Какая музыка, о чем вы? Я что, говорю пожизненно держать хаты??? Я говорю что РАКЕТА взлетает. Но она же не Вояджер, чтобы 30 лет летать. Взлетит - ждем сигнала и выпрыгиваем с парашютами! Все. Алгоритм двухходовый. На дне покупаем (кто то умудрился этот ход пропустить), на пике продаем. Никакой самодеятельности.

мне кажется ракета взлетела уже и дальше нет топлива


Уну, опять двойка!
Ты не выучил домашнее задание, и мне прийдется надеть чулки и тебя отшлепать!!!

А ну повторяй за мной:
У РОКЕТЫ есть такие виды топлива:
-ипотека,
- рынок земли
- остановка строек и дефицит предложения
-добавляется резкий гривнеукрепляж.

Очевидно эти факторы (возможно не все сразу) заработают в 2020, при чем скорее всего осенью.

А до тех пор, Уну, мне прийдется тебя наказывать. Будешь отшлепан!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поклеить обои - 90грн/метр, это 3.75$.
Я правильно помню, что год назад расценки были 60грн/метр или (по тому курсу) 2.25$ ?

Нехилый рост зарплат в доларах. Ремонт превращается в удовольствие для богатых, остальные как в советской комуналке - обклеили стены газетами и назвали это «лофт»...
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:23

  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Подскажите бюджет фестиваля "дитятя грызет гранит науки в ЕС лет 7 а то и до 30тника" патамушО родители стонут на 10кгрн оф.зарплаты (по Хбаффу) и им задерживат субсидию.
Киваловское творение наконец то будет брать на бюджет без конкурса?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:31

  investorkiev написав:Откуда в Кировограде индусы и иранцы????? Шо они там делают? Там даже украинцам делать нечего

Летная академия там. Очень дешёвая. Туда приезжают учится бедные люди
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:15

  Унуноктий написав:
  asti написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
А вы по сторонам чаще смотрите и внимательней. Не только когда за рулём, а вообще. Не замечали сколько у нас учится и живёт иранцев, сирийцев, турок, индусов и прочих ближне и дальневосточных национальностей. Возможно в Киеве это пока не бросается в глаза, а вот у нас в Кропивницком все кафе бары и кальянные в центре города заполнены представителями именно этих национальностей. Так что не переживайте, будут забиты шпаківні и в Варшавском и на Троещине и в Кропивницком//)

в киеве тоже полно турок и индусов

В большинстве своем они не хотят работать в Украине.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:08

  investorkiev написав:Поклеить обои - 90грн/метр, это 3.75$.
Я правильно помню, что год назад расценки были 60грн/метр или (по тому курсу) 2.25$ ?

Нехилый рост зарплат в доларах. Ремонт превращается в удовольствие для богатых, остальные как в советской комуналке - обклеили стены газетами и назвали это «лофт»...

Так!
Як в Америці - там бідняки і середній клас теж живе в аскетичних умовах і не париться із-за жлоб ремонтів.

______________
Щодо сраних київських автомобілістів. Забруднення повітря в Києві - вище норми в 3 рази!

Треба як в Швеції, робити платним в,їзд в столицю.
Година парковки для трололошників - 8 євро. Оце нормально!

" автомобили являются самым крупными загрязнителями в столице — на них приходится около 80% всех загрязнений. Остальные 20% приходятся на работающие предприятия и котельные."

https://uainfo.org/blognews/1579226669- ... shaet.html
_____________

  барабашов написав:Киваловское творение наконец то будет брать на бюджет без конкурса?
Ківаловську говноакадемію - давно слід закрити. Дипломи анулювати, стаж у викладачів - обнулити! Нефіг плодити тупаків!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А ну повторяй за мной:
У РОКЕТЫ есть такие виды топлива:
-ипотека,
- рынок земли
- остановка строек и дефицит предложения
-добавляется резкий гривнеукрепляж.

А я считаю что у рокеты другие виды топлива:
Это новые ДБНы которые по сути банят всю фундаментоаркадоподобную хрень, в которой были низкие цены и выводят на рынок дома совершенно нового качества.
Результатом этого будет выход на рынок новых застройщиков, а так же переформатирование старых застройщиков под новую философию. Первые результаты этих процессов уже есть: это банкротство Аркады и Укрбуда, серьезеные проблемы у Фундамента и букс у КМБ, ИГБ и прочих застройщиков шлаком. Помните как они открывали объект за объектом? Это всё в прошлом, им бы существующее достроить. О новых стройках и речи не идёт.
Результатом будет существенный рост качества новых ЖК с одновременным ростом цены и падением предложения. Уже сейчас начали продавать дом на Подоле с ценой от 3500$ за квадрат. Да, это с ремонтом, но кто сказал что через 5 лет еще останется массовым формат "голые стены"? Застройщики уже потихоньку пробуют с ремонтом, пробуют вайтбоксы. Это нехило повышает цену, при том что делать такие ремонты не так и дорого если это происходит централизовано.
Те комплексы которые сейчас считаются "не очень" через 5 лет уже будут смотреться "фу что за фуфло". Разрыв в качестве будет расти все больше и больше, что не будет способствовать повышению цены в старых застройках. Особенно ярко это будет видно на просмотрах, когда люди будут приходить и видеть убитые за пару лет МОПы без обслуживания, когда будут видеть изуродованные фасады, когда будут видеть "дворы без машин" которые по факту превратятся в дворы с машинами.
Примером этого есть комфорт таун, который еще в 2015 году смотрелся как вау круто, то сейчас это засраный людьми клоповник который не стоит своих денег который не имеет смысла брать, но пока еще находятся те кто его берут.
Еще одним примером этого есть то как на этой же ветке люди воротят носом от квартир построенных до 2011 года. И есть за что - планировки убогие, метражи большие, территории вокруг по сути нет. И инной раз проще убитый хрущ продать, чем такую квартиру.
Скажем мой Варшавский+ уже на момент покупки начал устаревать но его еще держат на плаву ожидания метро, ТРЦ и вообще нового классного молодого района, а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.
Так что космонавтам прийдется побегать между ракетами примерно так же, как люди с валютной ветки бегают по обменкам лишь бы хоть что-то выгрызти :)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Все эти семинары - тупой загон оленины.
Если бы там все было так просто, гладко и сладко, никто бы Вас в Аликанте не зазывал, эту ниву бы уже давно разработали местные.

Это новая волна Лендлордов. В ней нет тех, кто 10-15 лет назад активно инвестировал в Кипр )))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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