Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:22

investorkiev написав: А ну повторяй за мной:

У РОКЕТЫ есть такие виды топлива:

-ипотека,

- рынок земли

- остановка строек и дефицит предложения

-добавляется резкий гривнеукрепляж. А ну повторяй за мной:У РОКЕТЫ есть такие виды топлива:-ипотека,- рынок земли- остановка строек и дефицит предложения-добавляется резкий гривнеукрепляж.

А я считаю что у рокеты другие виды топлива:Это новые ДБНы которые по сути банят всю фундаментоаркадоподобную хрень, в которой были низкие цены и выводят на рынок дома совершенно нового качества.Результатом этого будет выход на рынок новых застройщиков, а так же переформатирование старых застройщиков под новую философию. Первые результаты этих процессов уже есть: это банкротство Аркады и Укрбуда, серьезеные проблемы у Фундамента и букс у КМБ, ИГБ и прочих застройщиков шлаком. Помните как они открывали объект за объектом? Это всё в прошлом, им бы существующее достроить. О новых стройках и речи не идёт.Результатом будет существенный рост качества новых ЖК с одновременным ростом цены и падением предложения. Уже сейчас начали продавать дом на Подоле с ценой от 3500$ за квадрат. Да, это с ремонтом, но кто сказал что через 5 лет еще останется массовым формат "голые стены"? Застройщики уже потихоньку пробуют с ремонтом, пробуют вайтбоксы. Это нехило повышает цену, при том что делать такие ремонты не так и дорого если это происходит централизовано.Те комплексы которые сейчас считаются "не очень" через 5 лет уже будут смотреться "фу что за фуфло". Разрыв в качестве будет расти все больше и больше, что не будет способствовать повышению цены в старых застройках. Особенно ярко это будет видно на просмотрах, когда люди будут приходить и видеть убитые за пару лет МОПы без обслуживания, когда будут видеть изуродованные фасады, когда будут видеть "дворы без машин" которые по факту превратятся в дворы с машинами.Примером этого есть комфорт таун, который еще в 2015 году смотрелся как вау круто, то сейчас это засраный людьми клоповник который не стоит своих денег который не имеет смысла брать, но пока еще находятся те кто его берут.Еще одним примером этого есть то как на этой же ветке люди воротят носом от квартир построенных до 2011 года. И есть за что - планировки убогие, метражи большие, территории вокруг по сути нет. И инной раз проще убитый хрущ продать, чем такую квартиру.Скажем мой Варшавский+ уже на момент покупки начал устаревать но его еще держат на плаву ожидания метро, ТРЦ и вообще нового классного молодого района, а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.Так что космонавтам прийдется побегать между ракетами примерно так же, как люди с валютной ветки бегают по обменкам лишь бы хоть что-то выгрызти