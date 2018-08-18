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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2755275627572758

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:сть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли???

У меня такая мысль, что Вы -любитель халявы. На халяву хотите получить анализ КРЖН. Вперёд, работать и платить!!!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10087
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 875 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Скажем мой Варшавский+ уже на момент покупки начал устаревать но его еще держат на плаву ожидания метро, ТРЦ и вообще нового классного молодого района, а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.

В итоге окажется, что надо было сначала головой думать, а потом бежать в отдел продаж...Но было всё наоборот
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10087
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2755275627572758
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