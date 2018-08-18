У меня такая мысль, что Вы -любитель халявы. На халяву хотите получить анализ КРЖН. Вперёд, работать и платить!!!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня такая мысль, что Вы -любитель халявы. На халяву хотите получить анализ КРЖН. Вперёд, работать и платить!!!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В итоге окажется, что надо было сначала головой думать, а потом бежать в отдел продаж...Но было всё наоборот
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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