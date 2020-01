Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:21

Serg-ik написав: Santehnik написав: Скажем мой Варшавский+ уже на момент покупки начал устаревать но его еще держат на плаву ожидания метро, ТРЦ и вообще нового классного молодого района, а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее. Скажем мой Варшавский+ уже на момент покупки начал устаревать но его еще держат на плаву ожидания метро, ТРЦ и вообще нового классного молодого района, а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.

В итоге окажется, что надо было сначала головой думать, а потом бежать в отдел продаж...Но было всё наоборот В итоге окажется, что надо было сначала головой думать, а потом бежать в отдел продаж...Но было всё наоборот



Йоптель, Серж-ик мимикрировал в ККЦа.... Оxyeть... Йоптель, Серж-ик мимикрировал в ККЦа.... Оxyeть...

