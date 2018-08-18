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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2756275727582759>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:сть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли???

У меня такая мысль, что Вы -любитель халявы. На халяву хотите получить анализ КРЖН. Вперёд, работать и платить!!!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Скажем мой Варшавский+ уже на момент покупки начал устаревать но его еще держат на плаву ожидания метро, ТРЦ и вообще нового классного молодого района, а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.

В итоге окажется, что надо было сначала головой думать, а потом бежать в отдел продаж...Но было всё наоборот
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:16

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Скажем мой Варшавский+ уже на момент покупки начал устаревать но его еще держат на плаву ожидания метро, ТРЦ и вообще нового классного молодого района, а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.

В итоге окажется, что надо было сначала головой думать, а потом бежать в отдел продаж...Но было всё наоборот



Запуск метро на Виноградарь отложен на год, – "Киевметрострой"

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5,99 млрд грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170282

Даешь 2022, или 2023 или 2025 как-то так))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:27

  Santehnik написав:Примером этого есть комфорт таун, который еще в 2015 году смотрелся как вау круто, то сейчас это засраный людьми клоповник который не стоит своих денег который не имеет смысла брать, но пока еще находятся те кто его берут.
Еще одним примером этого есть то как на этой же ветке люди воротят носом от квартир построенных до 2011 года. И есть за что - планировки убогие, метражи большие, территории вокруг по сути нет. И инной раз проще убитый хрущ продать, чем такую квартиру.

Комфорт таун - далеко від метро і поруч з промзоною. Точніше, збудований на місці промзони. Тому його вартість надумана.

  zzzzzz написав:Даешь 2022, или 2023 или 2025 как-то так))

Якої Ви думки про роботу зеКоманди?
Маємо завал в реальній економіці (особливо - машинобудування), тому що клоуни не мають поняття, як вона працює.
Чи скоро побачимо наслідки присутності дилетантів у владі?
Зе-лохторат вже крутить носом.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 17 січ, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:32

Frant
Простой маркер, суды по Привату
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:54

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:сть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли???

У меня такая мысль, что Вы -любитель халявы. На халяву хотите получить анализ КРЖН. Вперёд, работать и платить!!!


А я готов свою мысль высказать безвозмездно, тоесть даром.

Берите только эконом, чем суровее, тем лучше.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:17

  investorkiev написав:Откуда в Кировограде индусы и иранцы????? Шо они там делают? Там даже украинцам делать нечего
А ю джокин?!
У нас во-первых Летка, в которой как раз они и учатся и не только они - один раз ехал в маршрутке вместе с пятью боливийскими(!) студентами, во-вторых к нам переехал донецкий медуниверситет где основная масса студентов имеет цвет кожи в диапазоне от светло жёлтого до графитового - как не зайду в Белку доллар покупать всегда стоит цветная очередь сдающих! И вообще, думаю, всем полезно будет знать что Кропивницкий один из самых комфортных городов для проживания - небольшой, уютный и (в центре) красивый. Ко мне как-то приятель из Киева заехал, так ходил по центру с открытым ртом в приятном изумлении!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:21

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Скажем мой Варшавский+ уже на момент покупки начал устаревать но его еще держат на плаву ожидания метро, ТРЦ и вообще нового классного молодого района, а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.

В итоге окажется, что надо было сначала головой думать, а потом бежать в отдел продаж...Но было всё наоборот


Йоптель, Серж-ик мимикрировал в ККЦа.... Оxyeть... :shock: :shock: :shock:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:25

И кроме того, в Кропивницком одни из лучших климатических условий в Украине. Ну а в отношении транспорта я вообще молчу: сел в 2 ночи на поезд и в 7 утра ты в красавице Одессе, сел в 3 ночи и в 8 утра ты в Харькове или Днепре, сел в 5 утра в маршрутку - и в 9 ты в Киеве, а раньше ещё и до Крыма было так же элементарно просто доехать! И что характерно, билеты до Одессы, например, есть практически всегда, даже летом и стоят копейки! Ещё осенью плацкарт стоил около 100 гривен! А вы попробуйте летом из Киева туда добраться и особенно обратно - до октября билетов нет, одно СВ по 1200! Единственная засада - аэропорт не работает...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:29

  asti написав:
  investorkiev написав:Откуда в Кировограде индусы и иранцы????? Шо они там делают? Там даже украинцам делать нечего
А ю джокин?!
У нас во-первых Летка, в которой как раз они и учатся и не только они - один раз ехал в маршрутке вместе с пятью боливийскими(!) студентами, во-вторых к нам переехал донецкий медуниверситет где основная масса студентов имеет цвет кожи в диапазоне от светло жёлтого до графитового - как не зайду в Белку доллар покупать всегда стоит цветная очередь сдающих! И вообще, думаю, всем полезно будет знать что Кропивницкий один из самых комфортных городов для проживания - небольшой, уютный и (в центре) красивый. Ко мне как-то приятель из Киева заехал, так ходил по центру с открытым ртом в приятном изумлении!


Спасибо за инфо, не знал.
investorkiev
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