Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:25

И кроме того, в Кропивницком одни из лучших климатических условий в Украине. Ну а в отношении транспорта я вообще молчу: сел в 2 ночи на поезд и в 7 утра ты в красавице Одессе, сел в 3 ночи и в 8 утра ты в Харькове или Днепре, сел в 5 утра в маршрутку - и в 9 ты в Киеве, а раньше ещё и до Крыма было так же элементарно просто доехать! И что характерно, билеты до Одессы, например, есть практически всегда, даже летом и стоят копейки! Ещё осенью плацкарт стоил около 100 гривен! А вы попробуйте летом из Киева туда добраться и особенно обратно - до октября билетов нет, одно СВ по 1200! Единственная засада - аэропорт не работает...

Пірнач у гривню з валютного трампліну!