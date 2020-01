Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:08

Первый написав: airmax78 написав: Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.

Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички? Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Вчора таку співбесідував на бухгалтера .

Ну Таке. Гонору пісец. Я в польщі вчилася.

Спитав чому саме там. Відповіді немає. Алєні...



Знань 0 .

Чомусь приїхала в кийов;-)

...

Ну Таке. Гонору пісец. Я в польщі вчилася.Спитав чому саме там. Відповіді немає. Алєні...Чомусь приїхала в кийов;-)...



Чому саме її взяли на співбесіду? Резюме добре написане? Чому саме її взяли на співбесіду? Резюме добре написане?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ