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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2756275727582759

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32

  asti написав:
  investorkiev написав:Откуда в Кировограде индусы и иранцы????? Шо они там делают? Там даже украинцам делать нечего
А ю джокин?!
У нас во-первых Летка, в которой как раз они и учатся и не только они - один раз ехал в маршрутке вместе с пятью боливийскими(!) студентами, во-вторых к нам переехал донецкий медуниверситет где основная масса студентов имеет цвет кожи в диапазоне от светло жёлтого до графитового - как не зайду в Белку доллар покупать всегда стоит цветная очередь сдающих! И вообще, думаю, всем полезно будет знать что Кропивницкий один из самых комфортных городов для проживания - небольшой, уютный и (в центре) красивый. Ко мне как-то приятель из Киева заехал, так ходил по центру с открытым ртом в приятном изумлении!

Во-во - такі міста - які не користуються "попитом" якраз і найкращі для життя ...
А обласні центри все одно будуть розвиватися - бо сільське населення рухатиметься до міст . З села - в райцентр ( хоча маю підозру , що більша частина райцентрів занепаде ) , а швидше в обласний ... Сільське населення в розвинутих - 3-5 % - так що рухатися є куди ... А в нерозвинутих - в столицях - від 25 до 40 % - і теж є куди ...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:35

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.


Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.

Особенно рокетчики )))



Президент Владимир Зеленский, не служивший в армии, подписал указ, согласно которому снижается призывной возраст. И в армию будут призывать не с 20, а с 18 лет. Как в СССР, а позже и в независимой Украине.

Но тогда дети учились в школе по 10-11 лет и выпускались в 17 лет.


Блин, так они всю молодеж окончательно распугают. Признаю: в Польще учиться дешево, плюс военкомат не бегает. ***, шо они творят и зачем???
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:44

  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Вчора таку співбесідував на бухгалтера.
Ну Таке. Гонору пісец. Я в польщі вчилася.:-)
Спитав чому саме там. Відповіді немає. Алєні...

Знань 0.
Чомусь приїхала в кийов;-)


Зи. Всім привіт.
Давно не слідкував за форумом.
Додавили стм, Сержик і гастарбайтери ціни в кийові до па 300 за квадрат?
Кржн вже вмер, чи ще шевелиться?

Зизи. Телефонував в ТТ. Мрія Людини мухи вже здійснилася. 1 к в ТТ в абсолютному числі по ціні фонду.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:02

Якась рожкова сказала що ми на старті іпотечного кредитування.

Катлєта перетворюється в гарбуза у вигляді лише першого внеску на право горбатиться на бітон решту життя:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Но тогда дети учились в школе по 10-11 лет и выпускались в 17 лет.

Сейчас дети в школу идут в 6 лет и соответственно выпускаются в 17. То если школу закончил в 17, просидел год дома и уже 18 то пусть уже лучше в армейку идут -чем клады кладут :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:08

  Первый написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Вчора таку співбесідував на бухгалтера.
Ну Таке. Гонору пісец. Я в польщі вчилася.:-)
Спитав чому саме там. Відповіді немає. Алєні...

Знань 0.
Чомусь приїхала в кийов;-)
...


Чому саме її взяли на співбесіду? Резюме добре написане?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:08

  asti написав:И кроме того, в Кропивницком одни из лучших климатических условий в Украине. Ну а в отношении транспорта я вообще молчу: сел в 2 ночи на поезд и в 7 утра ты в красавице Одессе, сел в 3 ночи и в 8 утра ты в Харькове или Днепре, сел в 5 утра в маршрутку - и в 9 ты в Киеве, а раньше ещё и до Крыма было так же элементарно просто доехать! И что характерно, билеты до Одессы, например, есть практически всегда, даже летом и стоят копейки! Ещё осенью плацкарт стоил около 100 гривен! А вы попробуйте летом из Киева туда добраться и особенно обратно - до октября билетов нет, одно СВ по 1200! Единственная засада - аэропорт не работает...

хм... кропивницкий ворвался неожиданно в мой перечень мест для пенсии...
друзья мне как то рассказали что были в кропивницком в командировке, пошли в баню бухать и решили девочек заказать.... по звонку прилетели девочки через 30 минут... три, хотя заказывали двух... на вопрос зачем третья, сказали что три дня сидят в квартире без вызовов, а тут хоть пожрёт и попьёт и пообщается)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Катлєта перетворюється в гарбуза у вигляді лише першого внеску на право горбатиться на бітон решту життя:-)

Глобальная Мировая тенденция однако.
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