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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:53
вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.
РОКЕТА!!!!!
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PS4
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:55
galadriel написав: Первый написав: galadriel написав:
Чому саме її взяли на співбесіду? Резюме добре написане?
Інформація в резюме -+ відповідала вимогам.
Тоді нічого не вдієш. Такі відсіюються тільки на співбесідах.
/Колись після 10хв співбесіди з персонажем виникла думка "звідки ти нарисувався??"
(а у нього просто резюме було добре написане - англійською на рівні Upper + вказані додаткові курси/сертифікати ...).
Ум и образование слабо связаны.
Оффтоп про медведя. Ненормативная лексика.
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Vlad442
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:57
PS4 написав:
вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.
РОКЕТА!!!!!
ціна хати з землею в 50-100сот в далекому селі 500 баксов за все
і то якщо нормальні документи
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Васенька
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:58
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.
Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":
КПИ - 25700 грн.
Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:59
change_pm написав: Vlad442 написав: change_pm написав:
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.
Особенно рокетчики )))
Выехали все те, кто мог и хотел. Это уже оказало влияние на цены. Иначе бы они были как в 13-ом. По мере того как страна будет приближаться по уровню жизни к Европе, многие будут возвращаться. Плюс внутреннюю миграцию на Киев никто не отменил.
Не все еще хорошо, но заметьте, что шутку про выключить свет в Борисполе перестали повторять.
Людям свойственно не замечать / не знать / не понимать глобальные тенденции. Кто-то может и вернется, но одна из наших проблем - демография. И возврат одного из 10, не добавит нам белого населения. Если мы приблизимся до уровня Европы, то "черненькие" мигранты будут у нас зависать надолго, а не как сейчас транзитом.
Умеем ли / можем ли мы с ними сожительствовать или у нас появятся гетто в худшем виде Ю.Америки?
Я тут вижу 2 мало осознанных проблем:
- что делать богатому человеку, который живет / собирается жить за счет недвиги?
- что делать, если у вас среднерыночная зарплата и ваш жизненный максимум - своя квартира в Киеве и машина, и надежда на гос. или частную пенсию.
Вы думаете в гетто низкие цены?
Какая разница кому сдавать? Люди одинаковые в не зависимости от цвета кожи.
Восточная Европа почти прошла этот путь и как-то там люди живут.
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Vlad442
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:17
Vlad442 написав:
Выехали все те, кто мог и хотел. Это уже оказало влияние на цены. Иначе бы они были как в 13-ом. По мере того как страна будет приближаться по уровню жизни к Европе, многие будут возвращаться. Плюс внутреннюю миграцию на Киев никто не отменил.
Не все еще хорошо, но заметьте, что шутку про выключить свет в Борисполе перестали повторять.
У жены была подружка на работе. Девочка закончила вуз в Польше и вернулась в родной Киев. Несколько лет поработала в киевских офисах и свалила в Варшаву. Вышла замуж за поляка. Вернется, как думаете?
На работе народ массово повпрыгивал в ипотеку.
У дочки в школе девочка из Украины. Приехала семья, купили квартиру по соседству с нами, перевезли бабушку. Кто там вернется уже?
Вернутся, может, те, кто клубнику за минималку собирает. И то, с киевской конской арендой еще 10 раз подумают.
Хотя нет, знаю одну семью. Он айтишник, она на дому маникюр делает (как я понял, не столько ради денег, сколько ради общения), в Киеве осталась какая-то нафаршированная квартира в среднем доме (а-ля Комфорт-таун) под засолом. Ему, как я понял, норм. Она тоскует по своему киевскому образу жизни (шоппинг с подружками с перерывом на фитнесс). Может и допилит.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в П'ят 17 січ, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:30
PS4 написав:
вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.
РОКЕТА!!!!!
Написал бы подробнее, где кто когда.
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vano80
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:38
vano80 написав: PS4 написав:
вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.
РОКЕТА!!!!!
Написал бы подробнее, где кто когда.
Штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу)))
Землю надо будет выкупить у государства,так что крестьяне сначала пусть готовят денюжки.
А вообще это продолжение наброса "однушка на венике без ремонта за 60 кило".
Люди,включайте хоть иногда МОЗГИ!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52
somilitark написав:
А вообще это продолжение наброса "однушка на венике без ремонта за 60 кило".
Люди,включайте хоть иногда МОЗГИ!!!
Пан Сомік не знає, що тут на форумі половина обліківок - це ріелтори, злі і голодні?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:01
vladus17 написав:
Особенно если Пуйло вон в отставку уйдет как планируется...
Зачетная шутка, поржал. Пуйло и отставка. Что Вы курите?
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Dimar
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