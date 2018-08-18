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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2759276027612762>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:55

  galadriel написав:
  Первый написав:
  galadriel написав:Чому саме її взяли на співбесіду? Резюме добре написане?

Інформація в резюме -+ відповідала вимогам.


Тоді нічого не вдієш. Такі відсіюються тільки на співбесідах.
/Колись після 10хв співбесіди з персонажем виникла думка "звідки ти нарисувався??" :? (а у нього просто резюме було добре написане - англійською на рівні Upper + вказані додаткові курси/сертифікати ...).

Ум и образование слабо связаны.

Оффтоп про медведя. Ненормативная лексика.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:58

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.

Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":
КПИ - 25700 грн.
Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:59

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:
  change_pm написав:
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.

Особенно рокетчики )))

Выехали все те, кто мог и хотел. Это уже оказало влияние на цены. Иначе бы они были как в 13-ом. По мере того как страна будет приближаться по уровню жизни к Европе, многие будут возвращаться. Плюс внутреннюю миграцию на Киев никто не отменил.
Не все еще хорошо, но заметьте, что шутку про выключить свет в Борисполе перестали повторять.


Людям свойственно не замечать / не знать / не понимать глобальные тенденции. Кто-то может и вернется, но одна из наших проблем - демография. И возврат одного из 10, не добавит нам белого населения. Если мы приблизимся до уровня Европы, то "черненькие" мигранты будут у нас зависать надолго, а не как сейчас транзитом.

Умеем ли / можем ли мы с ними сожительствовать или у нас появятся гетто в худшем виде Ю.Америки?

Я тут вижу 2 мало осознанных проблем:
- что делать богатому человеку, который живет / собирается жить за счет недвиги?
- что делать, если у вас среднерыночная зарплата и ваш жизненный максимум - своя квартира в Киеве и машина, и надежда на гос. или частную пенсию.

Вы думаете в гетто низкие цены?
Какая разница кому сдавать? Люди одинаковые в не зависимости от цвета кожи.
Восточная Европа почти прошла этот путь и как-то там люди живут.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:17

  Vlad442 написав:Выехали все те, кто мог и хотел. Это уже оказало влияние на цены. Иначе бы они были как в 13-ом. По мере того как страна будет приближаться по уровню жизни к Европе, многие будут возвращаться. Плюс внутреннюю миграцию на Киев никто не отменил.
Не все еще хорошо, но заметьте, что шутку про выключить свет в Борисполе перестали повторять.

У жены была подружка на работе. Девочка закончила вуз в Польше и вернулась в родной Киев. Несколько лет поработала в киевских офисах и свалила в Варшаву. Вышла замуж за поляка. Вернется, как думаете?
На работе народ массово повпрыгивал в ипотеку.
У дочки в школе девочка из Украины. Приехала семья, купили квартиру по соседству с нами, перевезли бабушку. Кто там вернется уже?
Вернутся, может, те, кто клубнику за минималку собирает. И то, с киевской конской арендой еще 10 раз подумают.
Хотя нет, знаю одну семью. Он айтишник, она на дому маникюр делает (как я понял, не столько ради денег, сколько ради общения), в Киеве осталась какая-то нафаршированная квартира в среднем доме (а-ля Комфорт-таун) под засолом. Ему, как я понял, норм. Она тоскует по своему киевскому образу жизни (шоппинг с подружками с перерывом на фитнесс). Может и допилит.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 17 січ, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:30

  PS4 написав:вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.

РОКЕТА!!!!!



Написал бы подробнее, где кто когда.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:38

  vano80 написав:
  PS4 написав:вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.

РОКЕТА!!!!!



Написал бы подробнее, где кто когда.


Штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу)))

Землю надо будет выкупить у государства,так что крестьяне сначала пусть готовят денюжки.

А вообще это продолжение наброса "однушка на венике без ремонта за 60 кило".
Люди,включайте хоть иногда МОЗГИ!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:01

  vladus17 написав:Особенно если Пуйло вон в отставку уйдет как планируется...

Зачетная шутка, поржал. Пуйло и отставка. Что Вы курите? :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.

Можно уточнить где "повыставляли"?
Таблички на колышке с надписью "Продам" повбивали на краю участка?
Объявление на рынке в райцентре расклеили?
Объявление на Прозорро?
Продажа через биржу?


Вторая часть вопросов: что будет делать вчерашний селянин в Киеве в однокомнатной квартире и в доме без придомовой территории?
Или Вы думаете, что своё чадо отправят учиться в Киев? За какое бабло? от продажи 7-го пая?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... а не підкажете:
1)...хто першим написав тут слово рОкета і чому саме через букву "О"?(а далі всі це підхопили :) )
2)...який графік в модераторів на ці вихідні? - працюють тільки завтра, чи 2 дні? (як-не-як, а завтра Свята вечеря, а після Йордан)
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:А вообще это продолжение наброса "однушка на венике без ремонта за 60 кило".
Люди,включайте хоть иногда МОЗГИ!!!


Как бы через 2 года это не оказалось что это было лучшим приложением для такой суммы на сегодня )))
Alex6
 
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