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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2759276027612762

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А вот то, что я не сделал этого в 2000-2005 - вот это моя самая большая ошибка в жизни.


а я вот от 88 года, и моя "самая большая ошибка в жизни" - пропуск КРЖН дна 2015-2016. Ну на то она и молодость...
Diego
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:18

  PS4 написав:вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.

РОКЕТА!!!!!

не зря я на все в Медовый вложился, может ещё в Свитло арк забетонироваться?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:18

  investorkiev написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.


Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.

Особенно рокетчики )))



Президент Владимир Зеленский, не служивший в армии, подписал указ, согласно которому снижается призывной возраст. И в армию будут призывать не с 20, а с 18 лет. Как в СССР, а позже и в независимой Украине.

Но тогда дети учились в школе по 10-11 лет и выпускались в 17 лет.


Блин, так они всю молодеж окончательно распугают. Признаю: в Польще учиться дешево, плюс военкомат не бегает. ***, шо они творят и зачем???

Зеленый еще (С)
А если серьезно, то Зе по всем фронтам фактически проводит ту же самую политику, что и По, за исключением мантры "атопутиннападет"
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:23

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.

Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":
КПИ - 25700 грн.
Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.

и 500-600 евро в месяц передачек от родителей итого год обучения примерно 1500+500Х9 месяцев=6000 еврох5 лет=однокомнатная квартира в киеве
всего ничего)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:29

  somilitark написав:
  vano80 написав:
  PS4 написав:вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.

РОКЕТА!!!!!



Написал бы подробнее, где кто когда.


Штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу)))

Землю надо будет выкупить у государства,так что крестьяне сначала пусть готовят денюжки.

А вообще это продолжение наброса "однушка на венике без ремонта за 60 кило".
Люди,включайте хоть иногда МОЗГИ!!!

не понял... нахрена если у меня акт на право собственности на пай?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:35

О ценах на Виноградаре
Вот так всё начиналось, менее года назад
https://youtu.be/7jW0VYdnV6U?t=60
и вдруг....

Отставание от графика подтвердил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.
"Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам – ред.). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – приводит слова главного инженера Интерфакс-Украина.

https://ubr.ua/market/transport/zavershenie-stroitelstva-metro-na-vinohradar-otlozhili-kto-tormozit-strojku-za-6-mlrd-hrn-3889841
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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