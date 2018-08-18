Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PS4 написав:вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу. цена:100-120т грн за Га. т.е. пай стоит 500-600т грн. и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека. вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.
РОКЕТА!!!!!
не зря я на все в Медовый вложился, может ещё в Свитло арк забетонироваться?
airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Макс, уже для самых тугих лет 5 все должно быть понятно. Но все делают вид, что музыка играет, а корабль ко дну не идет.
Особенно рокетчики )))
Президент Владимир Зеленский, не служивший в армии, подписал указ, согласно которому снижается призывной возраст. И в армию будут призывать не с 20, а с 18 лет. Как в СССР, а позже и в независимой Украине.
Но тогда дети учились в школе по 10-11 лет и выпускались в 17 лет.
Блин, так они всю молодеж окончательно распугают. Признаю: в Польще учиться дешево, плюс военкомат не бегает. ***, шо они творят и зачем???
Зеленый еще (С) А если серьезно, то Зе по всем фронтам фактически проводит ту же самую политику, что и По, за исключением мантры "атопутиннападет"
airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька. Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.
Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность": КПИ - 25700 грн. Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.
и 500-600 евро в месяц передачек от родителей итого год обучения примерно 1500+500Х9 месяцев=6000 еврох5 лет=однокомнатная квартира в киеве всего ничего)
PS4 написав:вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу. цена:100-120т грн за Га. т.е. пай стоит 500-600т грн. и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека. вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.
РОКЕТА!!!!!
Написал бы подробнее, где кто когда.
Штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу)))
Землю надо будет выкупить у государства,так что крестьяне сначала пусть готовят денюжки.
А вообще это продолжение наброса "однушка на венике без ремонта за 60 кило". Люди,включайте хоть иногда МОЗГИ!!!
не понял... нахрена если у меня акт на право собственности на пай?
Отставание от графика подтвердил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин. "Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам – ред.). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – приводит слова главного инженера Интерфакс-Украина.