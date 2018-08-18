|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что думаетет про єтот дом?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:47
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:55
Диего, вы же давно на форуме. Тут писали, просили, умоляли: народ, ныряйте в бетон! Несите котлеты в ОП, хлестайте ими по мордам наглых менеджеров и бетонируйтесь. И варианты конкретных ЖК проскакивали неоднократно.
Почему же, ну почему вы не забетонировались? Что вами двигало, какие мысли и страхи?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:57
Кто-то хотел качнуть цены и под шумок скупить все однушки в Варшавском по59.5куе.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:59
Карлов университет в Праге бесплатен при обучении на чешском. Т.е. можно и бесплатно при большом желании.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:02
Просто странно: трубить «возвращайтесь», звать всех понауехов вернуться в Украину, и тут же пугать военкоматом. Ясное дело, что призыв - очень мощный психологический фактор особям мужского пола с 18 до 27 сидеть в Польщах. А если с 18 до 27 просидел в Польщах, то уже и не вернутся (семья, работа, ипотека-все там).
Кому кредиты под 5% на бизнес выдавать???
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:04
Это право быть первым в очереди на выкупку.
Государство дурное было,надавало всем бумажек,крупные барыги пособирали в банк кучу участников льготников варшавского восстания,а теперь проведут настоящую реформу.
Эту бумагу заменят на настоящее право собственности,уплатите по нормативной оценке,а потом автоматом примут ещё один закон,это адекватная плата за год налога,она будет привязана к нормативной оценке.Например 5-7% в год от стоимости участка на рынке.
Сейчас кстати нормативная оценка в основном больше чем стоимость недвиги.
Так что всё нормально,государство идёт верным путём,имеешь орудие производства,поделись со всеми,если не хочешь,то не надо,оно не обидится,а вот всякие агрохолдинги скыглять,им не хочется плтить с Га десятки тысч в год,им хочется дать паевику мешок кукурузы в год,а государству вообще ничего,так не будет.
Вот все алллигархи и буянят,они вспомнили,что земля должна принадлежать народу
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:06
Я стесняюсь спросить: а если дитятко поедет учиться в Киев, ему не нужно передачки засылать?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет. АТБ на каждом углу. Не помрёт.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:18
Ну да. А теперь говорящие головы из кресел горадминистрации сказали, что главный инженер ошибается, и однушки возвращаются к своей прежней цене-100 000 долларов США
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
|