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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2761276227632764>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что думаетет про єтот дом?
https://lifter.com.ua/oni-iz-obychnyh-d ... 3ZyzckoX5w
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:47

  Serg-ik написав:О ценах на Виноградаре
Вот так всё начиналось, менее года назад
https://youtu.be/7jW0VYdnV6U?t=60
и вдруг....

Отставание от графика подтвердил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.
"Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам – ред.). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – приводит слова главного инженера Интерфакс-Украина.

https://ubr.ua/market/transport/zavershenie-stroitelstva-metro-na-vinohradar-otlozhili-kto-tormozit-strojku-za-6-mlrd-hrn-3889841


https://www.segodnya.ua/kiev/ktransport ... 88654.html
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:55

  Diego написав:
  airmax78 написав:А вот то, что я не сделал этого в 2000-2005 - вот это моя самая большая ошибка в жизни.


а я вот от 88 года, и моя "самая большая ошибка в жизни" - пропуск КРЖН дна 2015-2016. Ну на то она и молодость...


Диего, вы же давно на форуме. Тут писали, просили, умоляли: народ, ныряйте в бетон! Несите котлеты в ОП, хлестайте ими по мордам наглых менеджеров и бетонируйтесь. И варианты конкретных ЖК проскакивали неоднократно.

Почему же, ну почему вы не забетонировались? Что вами двигало, какие мысли и страхи?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:57

  Alex6 написав:
  Serg-ik написав:О ценах на Виноградаре
Вот так всё начиналось, менее года назад
https://youtu.be/7jW0VYdnV6U?t=60
и вдруг....

Отставание от графика подтвердил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.
"Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам – ред.). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – приводит слова главного инженера Интерфакс-Украина.

https://ubr.ua/market/transport/zavershenie-stroitelstva-metro-na-vinohradar-otlozhili-kto-tormozit-strojku-za-6-mlrd-hrn-3889841


https://www.segodnya.ua/kiev/ktransport ... 88654.html

Кто-то хотел качнуть цены и под шумок скупить все однушки в Варшавском по59.5куе.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:59

  Gastarbaiter написав:Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":
КПИ - 25700 грн.
Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.


Карлов университет в Праге бесплатен при обучении на чешском. Т.е. можно и бесплатно при большом желании.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:02

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:Блин, так они всю молодеж окончательно распугают. Признаю: в Польще учиться дешево, плюс военкомат не бегает. ***, шо они творят и зачем???

Зеленый еще (С)
А если серьезно, то Зе по всем фронтам фактически проводит ту же самую политику, что и По, за исключением мантры "атопутиннападет"


Просто странно: трубить «возвращайтесь», звать всех понауехов вернуться в Украину, и тут же пугать военкоматом. Ясное дело, что призыв - очень мощный психологический фактор особям мужского пола с 18 до 27 сидеть в Польщах. А если с 18 до 27 просидел в Польщах, то уже и не вернутся (семья, работа, ипотека-все там).

Кому кредиты под 5% на бизнес выдавать???
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:04

  Унуноктий написав:
  somilitark написав:
Штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу)))

Землю надо будет выкупить у государства,так что крестьяне сначала пусть готовят денюжки.

А вообще это продолжение наброса "однушка на венике без ремонта за 60 кило".
Люди,включайте хоть иногда МОЗГИ!!!

не понял... нахрена если у меня акт на право собственности на пай?


Это право быть первым в очереди на выкупку.
Государство дурное было,надавало всем бумажек,крупные барыги пособирали в банк кучу участников льготников варшавского восстания,а теперь проведут настоящую реформу.
Эту бумагу заменят на настоящее право собственности,уплатите по нормативной оценке,а потом автоматом примут ещё один закон,это адекватная плата за год налога,она будет привязана к нормативной оценке.Например 5-7% в год от стоимости участка на рынке.
Сейчас кстати нормативная оценка в основном больше чем стоимость недвиги.
Так что всё нормально,государство идёт верным путём,имеешь орудие производства,поделись со всеми,если не хочешь,то не надо,оно не обидится,а вот всякие агрохолдинги скыглять,им не хочется плтить с Га десятки тысч в год,им хочется дать паевику мешок кукурузы в год,а государству вообще ничего,так не будет.
Вот все алллигархи и буянят,они вспомнили,что земля должна принадлежать народу
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:06

  Унуноктий написав:
  Gastarbaiter написав:Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":
КПИ - 25700 грн.
Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.

и 500-600 евро в месяц передачек от родителей итого год обучения примерно 1500+500Х9 месяцев=6000 еврох5 лет=однокомнатная квартира в киеве
всего ничего)

Я стесняюсь спросить: а если дитятко поедет учиться в Киев, ему не нужно передачки засылать?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:если дитятко поедет учиться в Киев, ему не нужно передачки засылать?
Нет. АТБ на каждом углу. Не помрёт.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:18

  airmax78 написав:Кто-то хотел качнуть цены и под шумок скупить все однушки в Варшавском по59.5куе.

Ну да. А теперь говорящие головы из кресел горадминистрации сказали, что главный инженер ошибается, и однушки возвращаются к своей прежней цене-100 000 долларов США
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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