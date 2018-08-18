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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:23
somilitark написав: Унуноктий написав: somilitark написав:
Штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу)))
Землю надо будет выкупить у государства,так что крестьяне сначала пусть готовят денюжки.
А вообще это продолжение наброса "однушка на венике без ремонта за 60 кило".
Люди,включайте хоть иногда МОЗГИ!!!
не понял... нахрена если у меня акт на право собственности на пай?
Это право быть первым в очереди на выкупку.
Государство дурное было,надавало всем бумажек,крупные барыги пособирали в банк кучу участников льготников варшавского восстания,а теперь проведут настоящую реформу.
Эту бумагу заменят на настоящее право собственности,уплатите по нормативной оценке,а потом автоматом примут ещё один закон,это адекватная плата за год налога,она будет привязана к нормативной оценке.Например 5-7% в год от стоимости участка на рынке.
Сейчас кстати нормативная оценка в основном больше чем стоимость недвиги.
Так что всё нормально,государство идёт верным путём,имеешь орудие производства,поделись со всеми,если не хочешь,то не надо,оно не обидится,а вот всякие агрохолдинги скыглять,им не хочется плтить с Га десятки тысч в год,им хочется дать паевику мешок кукурузы в год,а государству вообще ничего,так не будет.
Вот все алллигархи и буянят,они вспомнили,что земля должна принадлежать народу
ты дыбил?
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Унуноктий
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:24
Gastarbaiter написав: Унуноктий написав: Gastarbaiter написав:
Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":
КПИ - 25700 грн.
Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.
и 500-600 евро в месяц передачек от родителей итого год обучения примерно 1500+500Х9 месяцев=6000 еврох5 лет=однокомнатная квартира в киеве
всего ничего)
Я стесняюсь спросить: а если дитятко поедет учиться в Киев, ему не нужно передачки засылать?
общага копейки стоит и я думаю что 100 долларов в месяц максимум
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Унуноктий
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:30
Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.
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Bolt
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:31
antey1969 написав:
А если серьезно, то Зе по всем фронтам фактически проводит ту же самую политику, что и По, за исключением мантры "атопутиннападет"
Правда, в економіці Зе- - повний дилетант, на відміну від По+.
Bolt написав:
Перпективы после окончания киевского вуза?
Інженером чи бухгалтером за 5000 - 10 000 грн/міс.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 17 січ, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:32
Bolt написав:
Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.
говорил с товарищем, дочка выучилась в польше на бухгалтера. Зарплата как в киеве. Потратил на обучение стоимость однухи.
Говорю а напуркуа? Он говорит она в голандию уедет а там зарплата выше.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:34
Унуноктий написав: Gastarbaiter написав:
Я стесняюсь спросить: а если дитятко поедет учиться в Киев, ему не нужно передачки засылать?
общага копейки стоит и я думаю что 100 долларов в месяц максимум
Общага в АГХ - 100 евро в месяц. Есть еще аргументы, почему селянин после продажи пая должен отправить дитятко на учебу в Киев, а не в Краков?
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:39
Унуноктий написав: Bolt написав:
Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.
говорил с товарищем, дочка выучилась в польше на бухгалтера. Зарплата как в киеве. Потратил на обучение стоимость однухи.
Говорю а напуркуа? Он говорит она в голандию уедет а там зарплата выше.
Когда после следующего девала у киевских бухгалтеров станет зарплата по 300-500 дол., дочка товарища даже в Польше будет рубить по 1000-2000.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:41
Gastarbaiter написав: Унуноктий написав: Gastarbaiter написав:
Я стесняюсь спросить: а если дитятко поедет учиться в Киев, ему не нужно передачки засылать?
общага копейки стоит и я думаю что 100 долларов в месяц максимум
Общага в АГХ - 100 евро в месяц. Есть еще аргументы, почему селянин после продажи пая должен отправить дитятко на учебу в Киев, а не в Краков?
не тормози, общага гривен 200 в месяц, остальное на жисть, всего 100 долларов максимум в месяц
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