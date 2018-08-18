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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27632764276527662767>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:48

  Xenon написав:Как думаете, сколько плюс к цене за такое дизайнерское решение? :)

Зображення


Интересно, как туда вносить/выносить шкаф/диван/кровать? Разве что в разобранном виде.

ппц конечно... можно запросто eбaнyццa прожив около месяца в такой хате... :shock:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:51

  Унуноктий написав:зарплата что то около 800 баксов, спимает с подружкой 2к за 600 баксов по 300 с лица на руки остаётся 500 баксов или 12500 гривен.

Это ты про Киев сейчас или про Щуцин? Судя по з/п, специалист она начинающий. Скока там начинающим бухгалтерам в Киеве плотют? За сколько готов сдавать Медовый начинающему специалисту?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 17 січ, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:51

  Унуноктий написав:зарплата что то около 800 баксов, спимает с подружкой 2к за 600 баксов по 300 с лица на руки остаётся 500 баксов или 12500 гривен. ***** кричали гости и для этого нужно потратить 30 000 долларов



стабильность зато.... плюс шанс выйти за поляка

а так, сильно зависит чему учится, юристы наши там точно никому не нужны, медицину надо перездавать, а АйТи наше заходит на ура везде, без разницы где учился.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:52

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:
  Gastarbaiter написав:Общага в АГХ - 100 евро в месяц. Есть еще аргументы, почему селянин после продажи пая должен отправить дитятко на учебу в Киев, а не в Краков?

не тормози, общага гривен 200 в месяц, остальное на жисть, всего 100 долларов максимум в месяц

За 200 грн. в месяц разве что в коморке у бабки-вахтерши.
https://istudent.kpi.ua/ru/kampus/prozhivanie.html
Какая жисть на 100 дол. в месяц в Киеве? На неделю еды купить максимум.

еда на выходных сумками с села
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:53

  Alex6 написав:
  Унуноктий написав:зарплата что то около 800 баксов, спимает с подружкой 2к за 600 баксов по 300 с лица на руки остаётся 500 баксов или 12500 гривен. ***** кричали гости и для этого нужно потратить 30 000 долларов



стабильность зато.... плюс шанс выйти за поляка

а так, сильно зависит чему учится, юристы наши там точно никому не нужны, медицину надо перездавать, а АйТи наше заходит на ура везде, без разницы где учился.


А наши лендлорды как себя там чуствуют?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:53

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:зарплата что то около 800 баксов, спимает с подружкой 2к за 600 баксов по 300 с лица на руки остаётся 500 баксов или 12500 гривен.

Это ты про Киев сейчас или про Щуцин? Судя по з/п, специалист она начинающий. Скока там начинающим бухгалтерам в Киеве плотют? За сколько готов сдавать Медовый начинающему специалисту?

это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:57

  Serg-ik написав:
  Gastarbaiter написав:если дитятко поедет учиться в Киев, ему не нужно передачки засылать?
Нет. АТБ на каждом углу. Не помрёт.

В Польшах дитё может через год устроиться на подработку обычным барменом/официантом, берут в Варшаве спокойно, главное не более 20 часов в неделю и уже помогать себе с оплатой обучения быстрее чем работник АТБ. Вопрос всегда будет в доходах после оплаты всех затрат и дальнейших перспективах в жизни ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:59

  Унуноктий написав:это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)

Кстати не согласен. Уну, ты зарплату на моменте считаешь, а нужно за период.

Бухгалтерша в Кракове уже 5 лет стабильно получает по 800$, это 60мес*800=48000$.

Бухгалтерша в Киеве за последние 5 лет:
-в 2015 получала 200$/мес, итого 2400$
-в 2016 получала 300$:мес итого 3600$
-в 2017 получала 500$/мес, итого 6000$
-в 2018 получала 650$/мес, итого 7800$
-в 2019 сравнялась с Польщей и получала 800$/мес, итого 9600$.

За 5 лет сумарно Киевская заработала 29400$, это на 18600$ меньше чем в Кракове.

Плюс: по улицам не шляются непонятные люди в камуфляже и с оружием, плюс: ее парня не загребут в армию, и т.д.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:01

Суд арестовал счета "Киевметростроя" в деле о разворовывании средств при строительстве метро на Виноградарь

https://censor.net.ua/news/3170442/sud_ ... vinogradar
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:02

  Bolt написав:Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.

Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи
Faceless
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