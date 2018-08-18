Интересно, как туда вносить/выносить шкаф/диван/кровать? Разве что в разобранном виде.
ппц конечно... можно запросто eбaнyццa прожив около месяца в такой хате...
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:48
Интересно, как туда вносить/выносить шкаф/диван/кровать? Разве что в разобранном виде.
ппц конечно... можно запросто eбaнyццa прожив около месяца в такой хате...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:51
Это ты про Киев сейчас или про Щуцин? Судя по з/п, специалист она начинающий. Скока там начинающим бухгалтерам в Киеве плотют? За сколько готов сдавать Медовый начинающему специалисту?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 17 січ, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:51
стабильность зато.... плюс шанс выйти за поляка
а так, сильно зависит чему учится, юристы наши там точно никому не нужны, медицину надо перездавать, а АйТи наше заходит на ура везде, без разницы где учился.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:52
еда на выходных сумками с села
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:53
А наши лендлорды как себя там чуствуют?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:53
это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:57
В Польшах дитё может через год устроиться на подработку обычным барменом/официантом, берут в Варшаве спокойно, главное не более 20 часов в неделю и уже помогать себе с оплатой обучения быстрее чем работник АТБ. Вопрос всегда будет в доходах после оплаты всех затрат и дальнейших перспективах в жизни
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:59
Кстати не согласен. Уну, ты зарплату на моменте считаешь, а нужно за период.
Бухгалтерша в Кракове уже 5 лет стабильно получает по 800$, это 60мес*800=48000$.
Бухгалтерша в Киеве за последние 5 лет:
-в 2015 получала 200$/мес, итого 2400$
-в 2016 получала 300$:мес итого 3600$
-в 2017 получала 500$/мес, итого 6000$
-в 2018 получала 650$/мес, итого 7800$
-в 2019 сравнялась с Польщей и получала 800$/мес, итого 9600$.
За 5 лет сумарно Киевская заработала 29400$, это на 18600$ меньше чем в Кракове.
Плюс: по улицам не шляются непонятные люди в камуфляже и с оружием, плюс: ее парня не загребут в армию, и т.д.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:01
Суд арестовал счета "Киевметростроя" в деле о разворовывании средств при строительстве метро на Виноградарь
Живите своим умом!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:02
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