Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Gastarbaiter написав:Это ты про Киев сейчас или про Щуцин? Судя по з/п, специалист она начинающий. Скока там начинающим бухгалтерам в Киеве плотют? За сколько готов сдавать Медовый начинающему специалисту?
это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)
Просто признай, что у начинающего бухгалтера в Киеве всего будет зарплата 12-15 тыс. грн. А после оплаты аренды тебе за Медовый, останется...
Gastarbaiter написав:если дитятко поедет учиться в Киев, ему не нужно передачки засылать?
Нет. АТБ на каждом углу. Не помрёт.
В Польшах дитё может через год устроиться на подработку обычным барменом/официантом, берут в Варшаве спокойно, главное не более 20 часов в неделю и уже помогать себе с оплатой обучения быстрее чем работник АТБ. Вопрос всегда будет в доходах после оплаты всех затрат и дальнейших перспективах в жизни
Gastarbaiter написав:Это ты про Киев сейчас или про Щуцин? Судя по з/п, специалист она начинающий. Скока там начинающим бухгалтерам в Киеве плотют? За сколько готов сдавать Медовый начинающему специалисту?
это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)
Просто признай, что у начинающего бухгалтера в Киеве всего будет зарплата 12-15 тыс. грн. А после оплаты аренды тебе за Медовый, останется...
Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.
Santehnik написав:а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее. Так что космонавтам прийдется побегать между ракетами примерно так же, как люди с валютной ветки бегают по обменкам лишь бы хоть что-то выгрызти
Согласен, вот этот фактор меня и сдерживает от покупки жилья в Варшавском. Рокета уже улетела в космос и покупать ту же однушку за 42куе, скорее всего поздно. Можно рискнуть, влезть в котлован, и потом перепродать через два года, но профит будет уже не тот, и риски есть. investorkiev правильно пишет, окно возможностей было в 15 году. Нужно было, всё бабло выгребать и бетонироваться по полной. Эх, как же я лоханулся, в те года. Инвестировал в бетон в 15ом 33 куе, в 49 квадратов возле метро, и в спешке продать за 40. Оправдываю, себя только тем, что на тот момент были серьезные планы купить жилье за границей, и не хватало кэша.
airmax78 написав:Почитал последние несколько страниц - впал в депрессию. Ну хоть какие-то факторы, которые могут вернуть цены на киевскую недвигу на доступный большинству людей уровень, существуют? Или все? рОкету не остановить?
ЖК SAGA City Space #СтартЖК
SAGA Development оголосили про початок продажів квартир у новому будинку SAGA City Space, який розташований у центрі старого міста — у самому серці Подолу.
ЖК SAGA City Space — це: унікальне розташування на головній пішохідній вулиці Подолу, поряд із Дніпром і в оточені історичних пам'яток; невелика кількість апартаментів, що створює атмосферу клубного будинку; панорамні вікна та просторі тераси; продумані суспільні простори; сучасна система безпеки та абсолютна приватність мешканців; системи "Розумний будинок" та "Розумна квартира"; п'ятизірковий сервіс для власників апартаментів; розвинута інфраструктура — як у будинку, так і навколо нього.
Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.
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Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь? Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
Уже то, что там она будет знать английский лучше, чем в Киеве, её зарплата даже здесь получает плюс 500х басков прибавки минимум. Кроме ит, молодежь все ещё имеет средний и ниже уровень англ. Не понимаю почему, мы ещё в начале 2000х знали что без него никак
По наблюдениям, ракета взлетела по самому бюджетному сегменту, а многометровый шлачек в центре остается +/- на уровне 2016 - 17 годов. Т.е. стал в нынешнем рынке неликвидом без видимых шансов на восстановление.