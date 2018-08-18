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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2764276527662767>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:02

  Унуноктий написав:
  Gastarbaiter написав:Это ты про Киев сейчас или про Щуцин? Судя по з/п, специалист она начинающий. Скока там начинающим бухгалтерам в Киеве плотют? За сколько готов сдавать Медовый начинающему специалисту?

это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)

Просто признай, что у начинающего бухгалтера в Киеве всего будет зарплата 12-15 тыс. грн. А после оплаты аренды тебе за Медовый, останется...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:04

  stm написав:
  Serg-ik написав:
  Gastarbaiter написав:если дитятко поедет учиться в Киев, ему не нужно передачки засылать?
Нет. АТБ на каждом углу. Не помрёт.

В Польшах дитё может через год устроиться на подработку обычным барменом/официантом, берут в Варшаве спокойно, главное не более 20 часов в неделю и уже помогать себе с оплатой обучения быстрее чем работник АТБ. Вопрос всегда будет в доходах после оплаты всех затрат и дальнейших перспективах в жизни ;)

Так и в Киеве может
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:13

  galadriel написав:
  Xenon написав:Как думаете, сколько плюс к цене за такое дизайнерское решение? :)

Зображення


Интересно, как туда вносить/выносить шкаф/диван/кровать? Разве что в разобранном виде.

ппц конечно... можно запросто eбaнyццa прожив около месяца в такой хате... :shock:
Это для любителей ламбады.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:
  Gastarbaiter написав:Это ты про Киев сейчас или про Щуцин? Судя по з/п, специалист она начинающий. Скока там начинающим бухгалтерам в Киеве плотют? За сколько готов сдавать Медовый начинающему специалисту?

это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)

Просто признай, что у начинающего бухгалтера в Киеве всего будет зарплата 12-15 тыс. грн. А после оплаты аренды тебе за Медовый, останется...
Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Унуноктий написав:это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)

Кстати не согласен. Уну, ты зарплату на моменте считаешь, а нужно за период.

Бухгалтерша в Кракове уже 5 лет стабильно получает по 800$, это 60мес*800=48000$.

Бухгалтерша в Киеве за последние 5 лет:
-в 2015 получала 200$/мес, итого 2400$
-в 2016 получала 300$:мес итого 3600$
-в 2017 получала 500$/мес, итого 6000$
-в 2018 получала 650$/мес, итого 7800$
-в 2019 сравнялась с Польщей и получала 800$/мес, итого 9600$.

За 5 лет сумарно Киевская заработала 29400$, это на 18600$ меньше чем в Кракове.

Плюс: по улицам не шляются непонятные люди в камуфляже и с оружием, плюс: ее парня не загребут в армию, и т.д.
И это стоило папе всего 30000 долларов, шара

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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:35

  Santehnik написав:а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.
Так что космонавтам прийдется побегать между ракетами примерно так же, как люди с валютной ветки бегают по обменкам лишь бы хоть что-то выгрызти :)

Согласен, вот этот фактор меня и сдерживает от покупки жилья в Варшавском. Рокета уже улетела в космос и покупать ту же однушку за 42куе, скорее всего поздно. Можно рискнуть, влезть в котлован, и потом перепродать через два года, но профит будет уже не тот, и риски есть.
investorkiev правильно пишет, окно возможностей было в 15 году. Нужно было, всё бабло выгребать и бетонироваться по полной.
Эх, как же я лоханулся, в те года.
Инвестировал в бетон в 15ом 33 куе, в 49 квадратов возле метро, и в спешке продать за 40. Оправдываю, себя только тем, что на тот момент были серьезные планы купить жилье за границей, и не хватало кэша.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Почитал последние несколько страниц - впал в депрессию. Ну хоть какие-то факторы, которые могут вернуть цены на киевскую недвигу на доступный большинству людей уровень, существуют? Или все? рОкету не остановить?
​​ЖК SAGA City Space
#СтартЖК

SAGA Development оголосили про початок продажів квартир у новому будинку SAGA City Space, який розташований у центрі старого міста — у самому серці Подолу.

ЖК SAGA City Space — це:
унікальне розташування на головній пішохідній вулиці Подолу, поряд із Дніпром і в оточені історичних пам'яток;
невелика кількість апартаментів, що створює атмосферу клубного будинку;
панорамні вікна та просторі тераси;
продумані суспільні простори;
сучасна система безпеки та абсолютна приватність мешканців;
системи "Розумний будинок" та "Розумна квартира";
п'ятизірковий сервіс для власників апартаментів;
розвинута інфраструктура — як у будинку, так і навколо нього.

Ціни за квадратний метр стартують від 87 900грн.

90 тыс Карл.... Забор
CRUSADER
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:55

  Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

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Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь?Зображення
Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

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Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь?Зображення
Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
Уже то, что там она будет знать английский лучше, чем в Киеве, её зарплата даже здесь получает плюс 500х басков прибавки минимум. Кроме ит, молодежь все ещё имеет средний и ниже уровень англ. Не понимаю почему, мы ещё в начале 2000х знали что без него никак
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:00

По наблюдениям, ракета взлетела по самому бюджетному сегменту, а многометровый шлачек в центре остается +/- на уровне 2016 - 17 годов. Т.е. стал в нынешнем рынке неликвидом без видимых шансов на восстановление.
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