Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:35

Santehnik написав: а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.

Так что космонавтам прийдется побегать между ракетами примерно так же, как люди с валютной ветки бегают по обменкам лишь бы хоть что-то выгрызти а через 5 лет начнется обратный отсчет комплекса, когда люди его засрут, когда окажется что 2 школы на весь район не справляются, когда окажется что машиной оттуда выехать невозможно, когда ТРЦ уже не будет таким молодым, свежим и прикольным, когда рядом построят еще кучу домов и начнется грызня за парковку для машины и так далее.Так что космонавтам прийдется побегать между ракетами примерно так же, как люди с валютной ветки бегают по обменкам лишь бы хоть что-то выгрызти

Согласен, вот этот фактор меня и сдерживает от покупки жилья в Варшавском. Рокета уже улетела в космос и покупать ту же однушку за 42куе, скорее всего поздно. Можно рискнуть, влезть в котлован, и потом перепродать через два года, но профит будет уже не тот, и риски есть.investorkiev правильно пишет, окно возможностей было в 15 году. Нужно было, всё бабло выгребать и бетонироваться по полной.Эх, как же я лоханулся, в те года.Инвестировал в бетон в 15ом 33 куе, в 49 квадратов возле метро, и в спешке продать за 40. Оправдываю, себя только тем, что на тот момент были серьезные планы купить жилье за границей, и не хватало кэша.