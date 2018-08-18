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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:03
artlife написав:
По наблюдениям, ракета взлетела по самому бюджетному сегменту, а многометровый шлачек в центре остается +/- на уровне 2016 - 17 годов. Т.е. стал в нынешнем рынке неликвидом без видимых шансов на восстановление.
Так!
Я теж зрозумів, що на "вторинці" подорожчало лише найдешевше малометражне житло біля метро. Кляті обсцікані "хрущовки"!Решта - якось слабо піднялись в ціні
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:07
Santehnik написав: airmax78 написав:
Ну хоть какие-то факторы, которые могут вернуть цены на киевскую недвигу на доступный большинству людей уровень, существуют?
По ОКРЖН роста цен практически нет, можно там базироваться. Главное что бы возле железной дороги, бо дороги и маршрутки там ад.
З $400 до $500... $600
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:13
Faceless написав: Bolt написав:
Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.
Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи
По своему опыту скажу, что лучше быть мохнатой рукой бездарностью устроеной на 8-10кг, и попинывать буи в госконторке, с кучей свободного времени, чем молодым и талантливым Васей вкалывающим за те же бабки на приватника з ранку до ночі.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:21
Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав:
Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.
Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи
По своему опыту скажу, что лучше быть мохнатой рукой бездарностью устроеной на 8-10кг, и попинывать буи в госконторке, с кучей свободного времени, чем молодым и талантливым Васей вкалывающим за те же бабки на приватника з ранку до ночі.
Вася годик другой повкалывает и найдет место где платят получше, а "устроенная бездарность" завязнет в том болоте на многие годы без каких-либо перспектив.
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