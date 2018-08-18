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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2765276627672768>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:03

  artlife написав:По наблюдениям, ракета взлетела по самому бюджетному сегменту, а многометровый шлачек в центре остается +/- на уровне 2016 - 17 годов. Т.е. стал в нынешнем рынке неликвидом без видимых шансов на восстановление.

Так!
Я теж зрозумів, що на "вторинці" подорожчало лише найдешевше малометражне житло біля метро. Кляті обсцікані "хрущовки"!Решта - якось слабо піднялись в ціні
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:07

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:Ну хоть какие-то факторы, которые могут вернуть цены на киевскую недвигу на доступный большинству людей уровень, существуют?

По ОКРЖН роста цен практически нет, можно там базироваться. Главное что бы возле железной дороги, бо дороги и маршрутки там ад.

З $400 до $500... $600
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:13

  Faceless написав:
  Bolt написав:Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.

Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи

По своему опыту скажу, что лучше быть мохнатой рукой бездарностью устроеной на 8-10кг, и попинывать буи в госконторке, с кучей свободного времени, чем молодым и талантливым Васей вкалывающим за те же бабки на приватника з ранку до ночі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:21

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.

Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи

По своему опыту скажу, что лучше быть мохнатой рукой бездарностью устроеной на 8-10кг, и попинывать буи в госконторке, с кучей свободного времени, чем молодым и талантливым Васей вкалывающим за те же бабки на приватника з ранку до ночі.

Вася годик другой повкалывает и найдет место где платят получше, а "устроенная бездарность" завязнет в том болоте на многие годы без каких-либо перспектив.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:36

  Faceless написав:
  Bolt написав:
  Faceless написав:Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи

По своему опыту скажу, что лучше быть мохнатой рукой бездарностью устроеной на 8-10кг, и попинывать буи в госконторке, с кучей свободного времени, чем молодым и талантливым Васей вкалывающим за те же бабки на приватника з ранку до ночі.

Вася годик другой повкалывает и найдет место где платят получше, а "устроенная бездарность" завязнет в том болоте на многие годы без каких-либо перспектив.

ага, завязнет, типа наши нынешние министры, один краше другого, а премьер краше их всех. талантища!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Почему же, ну почему вы не забетонировались? Что вами двигало, какие мысли и страхи?


По порядку, жить где есть. Для улучшения условий и уровня жизни - мне как аскету трудно себя расстаться с котлетой. С целью сдачи в аренду - посчитал окупаемость в 7-8 лет недостаточной в стране в которой за год карточный домик может сложиться. Я тогда сильно точил лыжи заграницу, тк доходы были не ах после крызы. А потом как то все наладилось, и стало понятно что поезд ушел, точнее рокета улетела. А тут и жилищные условия захотелось поменять - постарел что ли)
Diego
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:49

  Diego написав:
  investorkiev написав:Почему же, ну почему вы не забетонировались? Что вами двигало, какие мысли и страхи?


По порядку, жить где есть. Для улучшения условий и уровня жизни - мне как аскету трудно себя расстаться с котлетой. С целью сдачи в аренду - посчитал окупаемость в 7-8 лет недостаточной в стране в которой за год карточный домик может сложиться. Я тогда сильно точил лыжи заграницу, тк доходы были не ах после крызы. А потом как то все наладилось, и стало понятно что поезд ушел, точнее рокета улетела. А тут и жилищные условия захотелось поменять - постарел что ли)

По своему и Сержа опыту скажу: в такой ситуации главное чтобы каклета работала. Каклета может лежать без движения только в периоды полного ПЦа. Основная проблема: почувствовать его приближение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:53

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:зарплата что то около 800 баксов, спимает с подружкой 2к за 600 баксов по 300 с лица на руки остаётся 500 баксов или 12500 гривен.

Это ты про Киев сейчас или про Щуцин? Судя по з/п, специалист она начинающий. Скока там начинающим бухгалтерам в Киеве плотют? За сколько готов сдавать Медовый начинающему специалисту?

Бачив нещодавно здоровенний автобус типу Неоплан Полтава-Щецин !
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

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Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь?Зображення
Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
Вот не пи** пожалуйста.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:02

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь?Зображення
Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.

В Польщі 20 календарних днів оплачуваної відпустки, якщо зразу після вузу, а ще через 2 роки вже 26.
Якщо карта поляка, навчання безоплатне, плюс допомога від держави перший рік, ще може бути стипендія ... Це крім підробок. Харч дешевший та якісніший...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 січ, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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