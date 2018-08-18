Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:По наблюдениям, ракета взлетела по самому бюджетному сегменту, а многометровый шлачек в центре остается +/- на уровне 2016 - 17 годов. Т.е. стал в нынешнем рынке неликвидом без видимых шансов на восстановление.
Так! Я теж зрозумів, що на "вторинці" подорожчало лише найдешевше малометражне житло біля метро. Кляті обсцікані "хрущовки"!Решта - якось слабо піднялись в ціні
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Bolt написав:Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.
Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи
По своему опыту скажу, что лучше быть мохнатой рукой бездарностью устроеной на 8-10кг, и попинывать буи в госконторке, с кучей свободного времени, чем молодым и талантливым Васей вкалывающим за те же бабки на приватника з ранку до ночі.
Bolt написав:Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.
Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи
По своему опыту скажу, что лучше быть мохнатой рукой бездарностью устроеной на 8-10кг, и попинывать буи в госконторке, с кучей свободного времени, чем молодым и талантливым Васей вкалывающим за те же бабки на приватника з ранку до ночі.
Вася годик другой повкалывает и найдет место где платят получше, а "устроенная бездарность" завязнет в том болоте на многие годы без каких-либо перспектив.
Faceless написав:Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи
По своему опыту скажу, что лучше быть мохнатой рукой бездарностью устроеной на 8-10кг, и попинывать буи в госконторке, с кучей свободного времени, чем молодым и талантливым Васей вкалывающим за те же бабки на приватника з ранку до ночі.
Вася годик другой повкалывает и найдет место где платят получше, а "устроенная бездарность" завязнет в том болоте на многие годы без каких-либо перспектив.
ага, завязнет, типа наши нынешние министры, один краше другого, а премьер краше их всех. талантища!
investorkiev написав:Почему же, ну почему вы не забетонировались? Что вами двигало, какие мысли и страхи?
По порядку, жить где есть. Для улучшения условий и уровня жизни - мне как аскету трудно себя расстаться с котлетой. С целью сдачи в аренду - посчитал окупаемость в 7-8 лет недостаточной в стране в которой за год карточный домик может сложиться. Я тогда сильно точил лыжи заграницу, тк доходы были не ах после крызы. А потом как то все наладилось, и стало понятно что поезд ушел, точнее рокета улетела. А тут и жилищные условия захотелось поменять - постарел что ли)
investorkiev написав:Почему же, ну почему вы не забетонировались? Что вами двигало, какие мысли и страхи?
По порядку, жить где есть. Для улучшения условий и уровня жизни - мне как аскету трудно себя расстаться с котлетой. С целью сдачи в аренду - посчитал окупаемость в 7-8 лет недостаточной в стране в которой за год карточный домик может сложиться. Я тогда сильно точил лыжи заграницу, тк доходы были не ах после крызы. А потом как то все наладилось, и стало понятно что поезд ушел, точнее рокета улетела. А тут и жилищные условия захотелось поменять - постарел что ли)
По своему и Сержа опыту скажу: в такой ситуации главное чтобы каклета работала. Каклета может лежать без движения только в периоды полного ПЦа. Основная проблема: почувствовать его приближение.
Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.
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Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь? Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
В Польщі 20 календарних днів оплачуваної відпустки, якщо зразу після вузу, а ще через 2 роки вже 26. Якщо карта поляка, навчання безоплатне, плюс допомога від держави перший рік, ще може бути стипендія ... Це крім підробок. Харч дешевший та якісніший...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 січ, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/