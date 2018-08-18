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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2765276627672768

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:06

  Faceless написав:Вася годик другой повкалывает и найдет место где платят получше, а "устроенная бездарность" завязнет в том болоте на многие годы без каких-либо перспектив.

Ну може припасти на всякі мутки розпили, якщо не зовсім тупак...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

CRUSADER написав:
Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь?Зображення
Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
Уже то, что там она будет знать английский лучше, чем в Киеве, её зарплата даже здесь получает плюс 500х басков прибавки минимум. Кроме ит, молодежь все ещё имеет средний и ниже уровень англ. Не понимаю почему, мы ещё в начале 2000х знали что без него никак
Ты думаешь в Кракове кто то говорит на английском?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:13

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь?Зображення
Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.

В Польщі 20 календарних днів оплачуваної відпустки, якщо зразу після вуха, а ще через 2 роки вже 26.
Якщо карта поляка, навчання безоплатне, плюс допомога від держави перший рік, ще може бути стипендія ... Це крім підробок. Харч дешевший та якісніший...

Мои коллеги осенью отправили в Польшу на учебу уже вторую дочь.
Колледж в Польше можно легко найти в глубинке за 100-150 евро в месяц с проживанием(в реально чистых аккуратных кампусах с неушатаной мебелью, кружками, спортсекциями и экскурсиями по выходным. Плюс 150-200 евро подростку на все остальное.
Из минусов:
Обучение на польском. Бутылка пива, кража, любое асоциальное поведение вызывают окромя штрафа немедленный пинок под зад с аннуляцией учебной визы и без возврата уже внесенных на счет учебного заведения средств.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:15

  PS4 написав:вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу.
цена:100-120т грн за Га.
т.е. пай стоит 500-600т грн.
и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека.
вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.

РОКЕТА!!!!!

Анриал, заходим на https://www.olx.pl/nieruchomosci/dzialk ... alki-rolne
И смотрим ВНИМАТЕЛЬНО на цены с/х земли в стране ЕС. Какое лицо обманутое хулиганами купит дороже в абсолютно дикой стране третьего мира?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:24

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь?Зображення
Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.

В Польщі 20 календарних днів оплачуваної відпустки, якщо зразу після вузу, а ще через 2 роки вже 26.
Якщо карта поляка, навчання безоплатне, плюс допомога від держави перший рік, ще може бути стипендія ... Це крім підробок. Харч дешевший та якісніший...


Налоги молодежи ж еще отменили. Разве нет?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:30

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая в радиоэфире, рассказал об инициативе по изменению базы налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельного участка. Новация будет заключаться в привязке соответствующего налога к стоимости объектов недвижимости, а не к их площади.
Руководитель парламентского комитета указал, что сейчас совершенствуется база, которая есть в распоряжении Фонда госимущества, которая может оценивать стоимость объектов недвижимого имущества. Если эта стоимость будет справедливой и верной, то ее будет возможно использовать для определения объекта налогообложения недвижимости.
По его словам, такие изменения в НКУ сейчас обрабатываются в парламенте, а вступить в силу они могут с 1 января 2021 года.
Гетманцев также озвучил планы властей по глобальному реформированию налогового законодательства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:34

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь?Зображення
Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.

В Польщі 20 календарних днів оплачуваної відпустки, якщо зразу після вузу, а ще через 2 роки вже 26.
Якщо карта поляка, навчання безоплатне, плюс допомога від держави перший рік, ще може бути стипендія ... Це крім підробок. Харч дешевший та якісніший...


Налоги молодежи ж еще отменили. Разве нет?[/quote]
Да до 26 лет не платится НДФЛ.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...

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