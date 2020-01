Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:06

Faceless написав: Вася годик другой повкалывает и найдет место где платят получше, а "устроенная бездарность" завязнет в том болоте на многие годы без каких-либо перспектив. Вася годик другой повкалывает и найдет место где платят получше, а "устроенная бездарность" завязнет в том болоте на многие годы без каких-либо перспектив.

Ну може припасти на всякі мутки розпили, якщо не зовсім тупак... Ну може припасти на всякі мутки розпили, якщо не зовсім тупак...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/