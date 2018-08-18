Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.
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Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь? Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
Уже то, что там она будет знать английский лучше, чем в Киеве, её зарплата даже здесь получает плюс 500х басков прибавки минимум. Кроме ит, молодежь все ещё имеет средний и ниже уровень англ. Не понимаю почему, мы ещё в начале 2000х знали что без него никак
Ты думаешь в Кракове кто то говорит на английском?
Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь? Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
В Польщі 20 календарних днів оплачуваної відпустки, якщо зразу після вуха, а ще через 2 роки вже 26. Якщо карта поляка, навчання безоплатне, плюс допомога від держави перший рік, ще може бути стипендія ... Це крім підробок. Харч дешевший та якісніший...
Мои коллеги осенью отправили в Польшу на учебу уже вторую дочь. Колледж в Польше можно легко найти в глубинке за 100-150 евро в месяц с проживанием(в реально чистых аккуратных кампусах с неушатаной мебелью, кружками, спортсекциями и экскурсиями по выходным. Плюс 150-200 евро подростку на все остальное. Из минусов: Обучение на польском. Бутылка пива, кража, любое асоциальное поведение вызывают окромя штрафа немедленный пинок под зад с аннуляцией учебной визы и без возврата уже внесенных на счет учебного заведения средств.
PS4 написав:вести с полей: селяне начали выставлять с/х землю на продажу. цена:100-120т грн за Га. т.е. пай стоит 500-600т грн. и учесть что у людей по 2-3 пая, а в семье держалетей пайов 1-2 человека. вот и считайте сколько денег они снимут и куда(99% наверняка что на КРЖН) пойдут эти деньги.
Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь? Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
В Польщі 20 календарних днів оплачуваної відпустки, якщо зразу після вузу, а ще через 2 роки вже 26. Якщо карта поляка, навчання безоплатне, плюс допомога від держави перший рік, ще може бути стипендія ... Це крім підробок. Харч дешевший та якісніший...
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая в радиоэфире, рассказал об инициативе по изменению базы налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельного участка. Новация будет заключаться в привязке соответствующего налога к стоимости объектов недвижимости, а не к их площади. Руководитель парламентского комитета указал, что сейчас совершенствуется база, которая есть в распоряжении Фонда госимущества, которая может оценивать стоимость объектов недвижимого имущества. Если эта стоимость будет справедливой и верной, то ее будет возможно использовать для определения объекта налогообложения недвижимости. По его словам, такие изменения в НКУ сейчас обрабатываются в парламенте, а вступить в силу они могут с 1 января 2021 года. Гетманцев также озвучил планы властей по глобальному реформированию налогового законодательства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь? Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
В Польщі 20 календарних днів оплачуваної відпустки, якщо зразу після вузу, а ще через 2 роки вже 26. Якщо карта поляка, навчання безоплатне, плюс допомога від держави перший рік, ще може бути стипендія ... Це крім підробок. Харч дешевший та якісніший...
Налоги молодежи ж еще отменили. Разве нет?[/quote] Да до 26 лет не платится НДФЛ.
Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму. Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК. Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)... И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...