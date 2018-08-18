|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:23
Я был в Кракове. В Киеве больше говорят на английском чем там.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20830
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:34
freeze написав:
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая в радиоэфире, рассказал об инициативе по изменению базы налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельного участка. Новация будет заключаться в привязке соответствующего налога к стоимости объектов недвижимости, а не к их площади.
Руководитель парламентского комитета указал, что сейчас совершенствуется база, которая есть в распоряжении Фонда госимущества, которая может оценивать стоимость объектов недвижимого имущества. Если эта стоимость будет справедливой и верной, то ее будет возможно использовать для определения объекта налогообложения недвижимости.
По его словам, такие изменения в НКУ сейчас обрабатываются в парламенте, а вступить в силу они могут с 1 января 2021 года.
Гетманцев также озвучил планы властей по глобальному реформированию налогового законодательства.
И все с такой спешкой, эти хотят урвать все за свой срок.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21246
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1415 раз.
- Подякували: 2136 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:34
remark написав: 5396669 написав:
Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
плюс 50 долярів на квадратному метрі, чи 50штук за 3 роки?
Сори +50% в $.
Брал за 24 (фундамент) продал за 36$ пол года до старта ремонта.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17432
|2788010
|
|
|462
|191055
|
|
|8
|9967
|
|