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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2767276827692770>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:Ты думаешь в Кракове кто то говорит на английском?

Обслуживающий персонал для 14 млн. туристов в год, приезжающих со всего мира. Корпорации и ИТ, где английский - по умолчанию. А так не, никто не говорит. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Я был в Кракове. В Киеве больше говорят на английском чем там.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая в радиоэфире, рассказал об инициативе по изменению базы налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельного участка. Новация будет заключаться в привязке соответствующего налога к стоимости объектов недвижимости, а не к их площади.
Руководитель парламентского комитета указал, что сейчас совершенствуется база, которая есть в распоряжении Фонда госимущества, которая может оценивать стоимость объектов недвижимого имущества. Если эта стоимость будет справедливой и верной, то ее будет возможно использовать для определения объекта налогообложения недвижимости.
По его словам, такие изменения в НКУ сейчас обрабатываются в парламенте, а вступить в силу они могут с 1 января 2021 года.
Гетманцев также озвучил планы властей по глобальному реформированию налогового законодательства.

И все с такой спешкой, эти хотят урвать все за свой срок.
hxbbgaf
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:
  5396669 написав:Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...

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плюс 50 долярів на квадратному метрі, чи 50штук за 3 роки?

Сори +50% в $.
Брал за 24 (фундамент) продал за 36$ пол года до старта ремонта.


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5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:49

  5396669 написав:Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуйста.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:56

  Vlad442 написав:
  5396669 написав:Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуйста.



Поддерживаю!! Как можно было не купить, имея катлету - не понимаю.... даже просто так, про запас
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:17

  Vlad442 написав:
  5396669 написав:Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуйста.

а что там с Эврикой размораживается потихоньку?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:19

  somilitark написав:
  yarick26 написав:
А почему именно 1к ?
Там есть 2к в ОП, по 20500 при полной оплате. 69м2 грубо 58$ выходит...

Одна вентиляторша закинула и 3 дня идёт обсасывание бреда.
Ребятушечки может хватит?

Включайте хоть иногда мозги,я понимаю,что сейчас зима и голова нужна для того чтобы носить шапку,а скоро будет весна,чем будете уже оправдывать наличие головы,типа мама таким родила?

весна , гормоны.. у кого какие остались :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:19

  Vlad442 написав:
  5396669 написав:Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуста.

Дикая разница между воздухом и сданым объектом связана не с ракетой или ростом там чего-то, а с сумасшедшим, запредельным, несоизмеримым риском.

Каждая покупка воздуха это русская рулетка. Меньше, чем 30-50% с такими рисками и быть не должно.

Спекуляция на КРЖН это не бизнес - это азартная игра на авось.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:Дикая разница между воздухом и сданым объектом связана не с ракетой или ростом там чего-то, а с сумасшедшим, запредельным, несоизмеримым риском.

Каждая покупка воздуха это русская рулетка. Меньше, чем 30-50% с такими рисками и быть не должно.

КРЖН это не бизнес - это азартная игра на авось.

Это сейчас понятно. В 15-16 ВСЕ ставили знак равенства между котлованом и квартирой и считали, что рост цены это премия за ожидание, а не за риск. И тогда они были правы. Риски были минимальные. Люди меняли доллары, накопленные до 2014-ого по 8, по 27 и выгребали все у застройщиков. Рабочие еще не уехали в "польшу" и были готовы работать за зарплаты 13-ого года по 8. Это было окно возможностей заработать легкие деньги на котлованах, про которое я писал.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:31

  artlife написав:
  Vlad442 написав:
  5396669 написав:Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуста.

Дикая разница между воздухом и сданым объектом связана не с ракетой или ростом там чего-то, а с сумасшедшим, запредельным, несоизмеримым риском.

Каждая покупка воздуха это русская рулетка. Меньше, чем 30-50% с такими рисками и быть не должно.

Спекуляция на КРЖН это не бизнес - это азартная игра на авось.

вообще не согласен, рынку пофиг на ваши риски, на рынке продаётся за столько за сколько продаётся... ни больше ни меньше
Унуноктий
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