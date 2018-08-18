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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:23
Я был в Кракове. В Киеве больше говорят на английском чем там.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:34
freeze написав:
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая в радиоэфире, рассказал об инициативе по изменению базы налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельного участка. Новация будет заключаться в привязке соответствующего налога к стоимости объектов недвижимости, а не к их площади.
Руководитель парламентского комитета указал, что сейчас совершенствуется база, которая есть в распоряжении Фонда госимущества, которая может оценивать стоимость объектов недвижимого имущества. Если эта стоимость будет справедливой и верной, то ее будет возможно использовать для определения объекта налогообложения недвижимости.
По его словам, такие изменения в НКУ сейчас обрабатываются в парламенте, а вступить в силу они могут с 1 января 2021 года.
Гетманцев также озвучил планы властей по глобальному реформированию налогового законодательства.
И все с такой спешкой, эти хотят урвать все за свой срок.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:34
remark написав: 5396669 написав:
Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...
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плюс 50 долярів на квадратному метрі, чи 50штук за 3 роки?
Сори +50% в $.
Брал за 24 (фундамент) продал за 36$ пол года до старта ремонта.
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5396669
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:49
5396669 написав:
Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуйста.
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Vlad442
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:56
Vlad442 написав: 5396669 написав:
Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуйста.
Поддерживаю!! Как можно было не купить, имея катлету - не понимаю.... даже просто так, про запас
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investorkiev
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:17
Vlad442 написав: 5396669 написав:
Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуйста.
а что там с Эврикой размораживается потихоньку?
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Унуноктий
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:19
somilitark написав: yarick26 написав:
А почему именно 1к ?
Там есть 2к в ОП, по 20500 при полной оплате. 69м2 грубо 58$ выходит...
Одна вентиляторша закинула и 3 дня идёт обсасывание бреда.
Ребятушечки может хватит?
Включайте хоть иногда мозги,я понимаю,что сейчас зима и голова нужна для того чтобы носить шапку,а скоро будет весна,чем будете уже оправдывать наличие головы,типа мама таким родила?
весна , гормоны.. у кого какие остались
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plugatyrev
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:19
Vlad442 написав: 5396669 написав:
Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуста.
Дикая разница между воздухом и сданым объектом связана не с ракетой или ростом там чего-то, а с сумасшедшим, запредельным, несоизмеримым риском.
Каждая покупка воздуха это русская рулетка. Меньше, чем 30-50% с такими рисками и быть не должно.
Спекуляция на КРЖН это не бизнес - это азартная игра на авось.
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artlife
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:30
artlife написав:
Дикая разница между воздухом и сданым объектом связана не с ракетой или ростом там чего-то, а с сумасшедшим, запредельным, несоизмеримым риском.
Каждая покупка воздуха это русская рулетка. Меньше, чем 30-50% с такими рисками и быть не должно.
КРЖН это не бизнес - это азартная игра на авось.
Это сейчас понятно. В 15-16 ВСЕ ставили знак равенства между котлованом и квартирой и считали, что рост цены это премия за ожидание, а не за риск. И тогда они были правы. Риски были минимальные. Люди меняли доллары, накопленные до 2014-ого по 8, по 27 и выгребали все у застройщиков. Рабочие еще не уехали в "польшу" и были готовы работать за зарплаты 13-ого года по 8. Это было окно возможностей заработать легкие деньги на котлованах, про которое я писал.
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Vlad442
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:31
artlife написав: Vlad442 написав: 5396669 написав:
Я например начал свое бетонирование в декабре 2016. В т.ч. благодаря этому форуму.
Начинал с Бучи (+50$ в долларах на лето 2019), потом перешел на КЖРК.
Отписывался здесь за Виктори 5, Миракс (тут игра в долгую, но и цена сладкая)...
И сейчас очень активный игрок. Причем варианты и сейчас можно найти если постараться...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
С лета 16-ого я активно писал про то, что негативные факторы отыграны, что окно (форточка) возможностей заработать в легкую на новостроях скоро закончится, что накопления растут (интеграл). Так что, пожалуста.
Дикая разница между воздухом и сданым объектом связана не с ракетой или ростом там чего-то, а с сумасшедшим, запредельным, несоизмеримым риском.
Каждая покупка воздуха это русская рулетка. Меньше, чем 30-50% с такими рисками и быть не должно.
Спекуляция на КРЖН это не бизнес - это азартная игра на авось.
вообще не согласен, рынку пофиг на ваши риски, на рынке продаётся за столько за сколько продаётся... ни больше ни меньше
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Унуноктий
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