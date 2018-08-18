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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2767276827692770

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:33

  Vlad442 написав:
  artlife написав:Дикая разница между воздухом и сданым объектом связана не с ракетой или ростом там чего-то, а с сумасшедшим, запредельным, несоизмеримым риском.

Каждая покупка воздуха это русская рулетка. Меньше, чем 30-50% с такими рисками и быть не должно.

КРЖН это не бизнес - это азартная игра на авось.

Это сейчас понятно. В 15-16 ВСЕ ставили знак равенства между котлованом и квартирой и считали, что рост цены это премия за ожидание, а не за риск. И тогда они были правы. Риски были минимальные. Люди меняли доллары, накопленные до 2014-ого по 8, по 27 и выгребали все у застройщиков. Рабочие еще не уехали в "польшу" и были готовы работать за зарплаты 13-ого года по 8. Это было окно возможностей заработать легкие деньги на котлованах, про которое я писал.

может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:а что там с Эврикой размораживается потихоньку?

Строят, но больше для видимости.
Из-за рейдерской атаки со стороны Кличка и приближенных, Аркада остановила все стройки, как инструмент давления, хотя деньги в ФФБ есть. Идут суды. Решающий 29-ого. Если разморозят ПНО, будут шансы на выживание. Если нет, то нет.

Если вспомнили Аркаду, то для иллюстрации "окна возможностей" - те, кто вкладывался на старте продаж в котлован 13-ого дома в конце июля 16-ого, больше года живут в своих квартирах. Те, кто вкладывался в котлован соседнего 14-ого дома в начале августа 16-ого, имеют смутные надежды заселиться в 20-ом, хотя дом готов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой

Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:41

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:а что там с Эврикой размораживается потихоньку?

Строят, но больше для видимости.
Из-за рейдерской атаки со стороны Кличка и приближенных, Аркада остановила все стройки, как инструмент давления, хотя деньги в ФФБ есть. Идут суды. Решающий 29-ого. Если разморозят ПНО, будут шансы на выживание. Если нет, то нет.

Если вспомнили Аркаду, то для иллюстрации "окна возможностей" - те, кто вкладывался на старте продаж в котлован 13-ого дома в конце июля 16-ого, больше года живут в своих квартирах. Те, кто вкладывался в котлован соседнего 14-ого дома в начале августа 16-ого, имеют смутные надежды заселиться в 20-ом, хотя дом готов.

стратегия продаж ОркАда уже тогда намекала на огромную дыру в бюджете о чём я постоянно писал, хотя сам обьект Эврика мне дико нравился
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:42

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой

Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?

как раз де*** оказались рискнувшие...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:56

  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой

Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?

как раз де*** оказались рискнувшие...

Сделавшие умножить на 2 за два года?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:00

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?

как раз де*** оказались рискнувшие...

Сделавшие умножить на 2 за два года?

сколько домов из скольки домов Эврики?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:02

При чем тут это? Было окно, было время нырять. Теперь люди делятся на "одни сидят на трубах, а другим нужны деньги". Кто успел, и кто не успел. Вы не успели.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:07

  Vlad442 написав:При чем тут это? Было окно, было время нырять. Теперь люди делятся на "одни сидят на трубах, а другим нужны деньги". Кто успел, и кто не успел. Вы не успели.

я взял Оранж сити за 19000, летом достроят, конечно Х2 не будет я думаю... я ж не фантаст, но думаю 39 метров за 30 000 продастся
и медовый за 34000, летом сдастся думаю минимум 40000 будет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:12

  asti написав:
  Xenon написав:Как думаете, сколько плюс к цене за такое дизайнерское решение? :)

Зображення
Какой там плюс!
Тут умножать надо...

на "0"??..
plugatyrev
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