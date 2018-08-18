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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:33
Vlad442 написав: artlife написав:
Дикая разница между воздухом и сданым объектом связана не с ракетой или ростом там чего-то, а с сумасшедшим, запредельным, несоизмеримым риском.
Каждая покупка воздуха это русская рулетка. Меньше, чем 30-50% с такими рисками и быть не должно.
КРЖН это не бизнес - это азартная игра на авось.
Это сейчас понятно. В 15-16 ВСЕ ставили знак равенства между котлованом и квартирой и считали, что рост цены это премия за ожидание, а не за риск. И тогда они были правы. Риски были минимальные. Люди меняли доллары, накопленные до 2014-ого по 8, по 27 и выгребали все у застройщиков. Рабочие еще не уехали в "польшу" и были готовы работать за зарплаты 13-ого года по 8. Это было окно возможностей заработать легкие деньги на котлованах, про которое я писал.
может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой
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Унуноктий
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:37
Унуноктий написав:
а что там с Эврикой размораживается потихоньку?
Строят, но больше для видимости.
Из-за рейдерской атаки со стороны Кличка и приближенных, Аркада остановила все стройки, как инструмент давления, хотя деньги в ФФБ есть. Идут суды. Решающий 29-ого. Если разморозят ПНО, будут шансы на выживание. Если нет, то нет.
Если вспомнили Аркаду, то для иллюстрации "окна возможностей" - те, кто вкладывался на старте продаж в котлован 13-ого дома в конце июля 16-ого, больше года живут в своих квартирах. Те, кто вкладывался в котлован соседнего 14-ого дома в начале августа 16-ого, имеют смутные надежды заселиться в 20-ом, хотя дом готов.
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Vlad442
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:41
Унуноктий написав:
может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой
Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?
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Vlad442
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:41
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
а что там с Эврикой размораживается потихоньку?
Строят, но больше для видимости.
Из-за рейдерской атаки со стороны Кличка и приближенных, Аркада остановила все стройки, как инструмент давления, хотя деньги в ФФБ есть. Идут суды. Решающий 29-ого. Если разморозят ПНО, будут шансы на выживание. Если нет, то нет.
Если вспомнили Аркаду, то для иллюстрации "окна возможностей" - те, кто вкладывался на старте продаж в котлован 13-ого дома в конце июля 16-ого, больше года живут в своих квартирах. Те, кто вкладывался в котлован соседнего 14-ого дома в начале августа 16-ого, имеют смутные надежды заселиться в 20-ом, хотя дом готов.
стратегия продаж ОркАда уже тогда намекала на огромную дыру в бюджете о чём я постоянно писал, хотя сам обьект Эврика мне дико нравился
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Унуноктий
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:42
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой
Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?
как раз де*** оказались рискнувшие...
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Унуноктий
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:56
Унуноктий написав: Vlad442 написав: Унуноктий написав:
может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой
Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?
как раз де*** оказались рискнувшие...
Сделавшие умножить на 2 за два года?
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Vlad442
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:00
Vlad442 написав: Унуноктий написав: Vlad442 написав:
Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?
как раз де*** оказались рискнувшие...
Сделавшие умножить на 2 за два года?
сколько домов из скольки домов Эврики?
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Унуноктий
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:02
При чем тут это? Было окно, было время нырять. Теперь люди делятся на "одни сидят на трубах, а другим нужны деньги". Кто успел, и кто не успел. Вы не успели.
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Vlad442
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:07
Vlad442 написав:
При чем тут это? Было окно, было время нырять. Теперь люди делятся на "одни сидят на трубах, а другим нужны деньги". Кто успел, и кто не успел. Вы не успели.
я взял Оранж сити за 19000, летом достроят, конечно Х2 не будет я думаю... я ж не фантаст, но думаю 39 метров за 30 000 продастся
и медовый за 34000, летом сдастся думаю минимум 40000 будет
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Унуноктий
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:12
asti написав:
Какой там плюс!
Тут умножать надо...
на "0"??..
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plugatyrev
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