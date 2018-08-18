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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2768276927702771

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:18

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой
Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?
А сейчас стоит рисковать (Варшавский, например) или уже поздно, как по-вашему??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:20

  Унуноктий написав:
investorkiev написав:
  Унуноктий написав:это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)

Кстати не согласен. Уну, ты зарплату на моменте считаешь, а нужно за период.

Бухгалтерша в Кракове уже 5 лет стабильно получает по 800$, это 60мес*800=48000$.

Бухгалтерша в Киеве за последние 5 лет:
-в 2015 получала 200$/мес, итого 2400$
-в 2016 получала 300$:мес итого 3600$
-в 2017 получала 500$/мес, итого 6000$
-в 2018 получала 650$/мес, итого 7800$
-в 2019 сравнялась с Польщей и получала 800$/мес, итого 9600$.

За 5 лет сумарно Киевская заработала 29400$, это на 18600$ меньше чем в Кракове.

Плюс: по улицам не шляются непонятные люди в камуфляже и с оружием, плюс: ее парня не загребут в армию, и т.д.
И это стоило папе всего 30000 долларов, шара

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

что мешает купить под аренду два условных медовых и оплачивать с них учебу в условном щуцене??
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:23

  plugatyrev написав:
  Унуноктий написав:
investorkiev написав:Кстати не согласен. Уну, ты зарплату на моменте считаешь, а нужно за период.

Бухгалтерша в Кракове уже 5 лет стабильно получает по 800$, это 60мес*800=48000$.

Бухгалтерша в Киеве за последние 5 лет:
-в 2015 получала 200$/мес, итого 2400$
-в 2016 получала 300$:мес итого 3600$
-в 2017 получала 500$/мес, итого 6000$
-в 2018 получала 650$/мес, итого 7800$
-в 2019 сравнялась с Польщей и получала 800$/мес, итого 9600$.

За 5 лет сумарно Киевская заработала 29400$, это на 18600$ меньше чем в Кракове.

Плюс: по улицам не шляются непонятные люди в камуфляже и с оружием, плюс: ее парня не загребут в армию, и т.д.
И это стоило папе всего 30000 долларов, шара

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

что мешает купить под аренду два условных медовых и оплачивать с них учебу в условном щуцене??

если уже учится в польше, то точно не в задроченом коледже в ебенях
мой старший учится в шевченко и контингент там получше значительно чем в НАУ или Драгоманова
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:29

Чего-то никого не заинтересовала проскочившая инфа о грядущем изменении в налогах на недвигу. А ведь безбашенный гетьманцов может и космические цифры впаять, и оценить недвигу в три раза больше реальной стоимости. Не забываем, что у власти сеньоры помидоры.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:32

  Унуноктий написав:
antey1969 написав:Мои коллеги осенью отправили в Польшу на учебу уже вторую дочь.
Колледж в Польше можно легко найти в глубинке за 100-150 евро в месяц с проживанием(в реально чистых аккуратных кампусах с неушатаной мебелью, кружками, спортсекциями и экскурсиями по выходным. Плюс 150-200 евро подростку на все остальное.
Из минусов:
Обучение на польском. Бутылка пива, кража, любое асоциальное поведение вызывают окромя штрафа немедленный пинок под зад с аннуляцией учебной визы и без возврата уже внесенных на счет учебного заведения средств.
Т.е. в самой глубинке уже дороже чем написал Гастрик

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Он об универе писал, а я о колледже причем из первых уст.
За год до колледжа девчонок возили в Польшу на собеседование на предмет знания польского. Потом язык предложили доучить до приемлемого уровня. Освоен был за полгода усиленных занятий с репетитором.
Дальше в планах универ - он будет бесплатно, насчет сопутствующих расходов даже не скажу пока. Но первая уже нацелилась на Германию, методично изучая немецкий. Благо, в колледже его тоже усиленно преподают.
Случаи с вылетом из колледжа написал по фактам. Двух выперли за спиртное, одну девочку за кражу какой-то мелочевки в магазине. Еще один за бутылку пива отделался штрафом, но его от пинка спасла только карта поляка.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:34

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:
antey1969 написав:Мои коллеги осенью отправили в Польшу на учебу уже вторую дочь.
Колледж в Польше можно легко найти в глубинке за 100-150 евро в месяц с проживанием(в реально чистых аккуратных кампусах с неушатаной мебелью, кружками, спортсекциями и экскурсиями по выходным. Плюс 150-200 евро подростку на все остальное.
Из минусов:
Обучение на польском. Бутылка пива, кража, любое асоциальное поведение вызывают окромя штрафа немедленный пинок под зад с аннуляцией учебной визы и без возврата уже внесенных на счет учебного заведения средств.
Т.е. в самой глубинке уже дороже чем написал Гастрик

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Он об универе писал, а я о колледже причем из первых уст.
За год до колледжа девчонок возили в Польшу на собеседование на предмет знания польского. Потом язык предложили доучить до приемлемого уровня. Освоен был за полгода усиленных занятий с репетитором.
Дальше в планах универ - он будет бесплатно, насчет сопутствующих расходов даже не скажу пока. Но первая уже нацелилась на Германию, методично изучая немецкий. Благо, в колледже его тоже усиленно преподают.
Случаи с вылетом из колледжа написал по фактам. Двух выперли за спиртное, одну девочку за кражу какой-то мелочевки в магазине. Еще один за бутылку пива отделался штрафом, но его от пинка спасла карта поляка.

т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:37

Унуноктийэто не ответ на поставленный вопрос
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:59

Влад, через сколько месяцев будет следующее окно возможностей? Ну не может быть чтобы все у нас наладилось. Фундаментально-то все как было плохо так и осталось. Разве нет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:00

Уня, на кого старший учится?
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trololo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:09

  airmax78 написав:Влад, через сколько месяцев будет следующее окно возможностей? Ну не может быть чтобы все у нас наладилось. Фундаментально-то все как было плохо так и осталось. Разве нет?


Хотелось бы еще 2-3 года без окон
investorkiev
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