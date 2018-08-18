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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:18
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
может и не ставили знак равенста но однушка в киеве за 17-19 тысяч была слишком соблазнительной покупкой
Не для всех. Вы же не соблазнились и упустили свой шанс. Еще помнится называли д*билами тех, кто рискнул.
Кто по итогу оказался д*билом?
А сейчас стоит рисковать (Варшавский, например) или уже поздно, как по-вашему??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:20
Унуноктий написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)
Кстати не согласен. Уну, ты зарплату на моменте считаешь, а нужно за период.
Бухгалтерша в Кракове уже 5 лет стабильно получает по 800$, это 60мес*800=48000$.
Бухгалтерша в Киеве за последние 5 лет:
-в 2015 получала 200$/мес, итого 2400$
-в 2016 получала 300$:мес итого 3600$
-в 2017 получала 500$/мес, итого 6000$
-в 2018 получала 650$/мес, итого 7800$
-в 2019 сравнялась с Польщей и получала 800$/мес, итого 9600$.
За 5 лет сумарно Киевская заработала 29400$, это на 18600$ меньше чем в Кракове.
Плюс: по улицам не шляются непонятные люди в камуфляже и с оружием, плюс: ее парня не загребут в армию, и т.д.
И это стоило папе всего 30000 долларов, шара
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что мешает купить под аренду два условных медовых и оплачивать с них учебу в условном щуцене??
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plugatyrev
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:23
plugatyrev написав: Унуноктий написав:
investorkiev написав:Кстати не согласен. Уну, ты зарплату на моменте считаешь, а нужно за период.
Бухгалтерша в Кракове уже 5 лет стабильно получает по 800$, это 60мес*800=48000$.
Бухгалтерша в Киеве за последние 5 лет:
-в 2015 получала 200$/мес, итого 2400$
-в 2016 получала 300$:мес итого 3600$
-в 2017 получала 500$/мес, итого 6000$
-в 2018 получала 650$/мес, итого 7800$
-в 2019 сравнялась с Польщей и получала 800$/мес, итого 9600$.
За 5 лет сумарно Киевская заработала 29400$, это на 18600$ меньше чем в Кракове.
Плюс: по улицам не шляются непонятные люди в камуфляже и с оружием, плюс: ее парня не загребут в армию, и т.д.
И это стоило папе всего 30000 долларов, шара
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
что мешает купить под аренду два условных медовых и оплачивать с них учебу в условном щуцене??
если уже учится в польше, то точно не в задроченом коледже в ебенях
мой старший учится в шевченко и контингент там получше значительно чем в НАУ или Драгоманова
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Унуноктий
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:29
Чего-то никого не заинтересовала проскочившая инфа о грядущем изменении в налогах на недвигу. А ведь безбашенный гетьманцов может и космические цифры впаять, и оценить недвигу в три раза больше реальной стоимости. Не забываем, что у власти сеньоры помидоры.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:32
Унуноктий написав:
antey1969 написав:Мои коллеги осенью отправили в Польшу на учебу уже вторую дочь.
Колледж в Польше можно легко найти в глубинке за 100-150 евро в месяц с проживанием(в реально чистых аккуратных кампусах с неушатаной мебелью, кружками, спортсекциями и экскурсиями по выходным. Плюс 150-200 евро подростку на все остальное.
Из минусов:
Обучение на польском. Бутылка пива, кража, любое асоциальное поведение вызывают окромя штрафа немедленный пинок под зад с аннуляцией учебной визы и без возврата уже внесенных на счет учебного заведения средств.
Т.е. в самой глубинке уже дороже чем написал Гастрик
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Он об универе писал, а я о колледже причем из первых уст.
За год до колледжа девчонок возили в Польшу на собеседование на предмет знания польского. Потом язык предложили доучить до приемлемого уровня. Освоен был за полгода усиленных занятий с репетитором.
Дальше в планах универ - он будет бесплатно, насчет сопутствующих расходов даже не скажу пока. Но первая уже нацелилась на Германию, методично изучая немецкий. Благо, в колледже его тоже усиленно преподают.
Случаи с вылетом из колледжа написал по фактам. Двух выперли за спиртное, одну девочку за кражу какой-то мелочевки в магазине. Еще один за бутылку пива отделался штрафом, но его от пинка спасла только карта поляка.
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antey1969
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:34
antey1969 написав: Унуноктий написав:
antey1969 написав:Мои коллеги осенью отправили в Польшу на учебу уже вторую дочь.
Колледж в Польше можно легко найти в глубинке за 100-150 евро в месяц с проживанием(в реально чистых аккуратных кампусах с неушатаной мебелью, кружками, спортсекциями и экскурсиями по выходным. Плюс 150-200 евро подростку на все остальное.
Из минусов:
Обучение на польском. Бутылка пива, кража, любое асоциальное поведение вызывают окромя штрафа немедленный пинок под зад с аннуляцией учебной визы и без возврата уже внесенных на счет учебного заведения средств.
Т.е. в самой глубинке уже дороже чем написал Гастрик
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Он об универе писал, а я о колледже причем из первых уст.
За год до колледжа девчонок возили в Польшу на собеседование на предмет знания польского. Потом язык предложили доучить до приемлемого уровня. Освоен был за полгода усиленных занятий с репетитором.
Дальше в планах универ - он будет бесплатно, насчет сопутствующих расходов даже не скажу пока. Но первая уже нацелилась на Германию, методично изучая немецкий. Благо, в колледже его тоже усиленно преподают.
Случаи с вылетом из колледжа написал по фактам. Двух выперли за спиртное, одну девочку за кражу какой-то мелочевки в магазине. Еще один за бутылку пива отделался штрафом, но его от пинка спасла карта поляка.
т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно
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Унуноктий
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:37
Унуноктийэто не ответ на поставленный вопрос
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plugatyrev
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:59
Влад, через сколько месяцев будет следующее окно возможностей? Ну не может быть чтобы все у нас наладилось. Фундаментально-то все как было плохо так и осталось. Разве нет?
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airmax78
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Додано: Суб 18 січ, 2020 01:00
Уня, на кого старший учится?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 18 січ, 2020 01:09
airmax78 написав:
Влад, через сколько месяцев будет следующее окно возможностей? Ну не может быть чтобы все у нас наладилось. Фундаментально-то все как было плохо так и осталось. Разве нет?
Хотелось бы еще 2-3 года без окон
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investorkiev
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