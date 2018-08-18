Уня, завязывай с бухлом. Я тебе расценки привел с официального сайта. Чтобы ты понимал,
"AGH Научно-технический университет (AGH НТУ; Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Польше.
Основана 8 апреля 1919 года. Считается одним из лучших польских технических университетов. Занимает первое место в Польше среди технических университетов из 388 в мире в общем ранкинге по всемирной статистике Webometrics Ranking of World Universities от июля 2015 года."