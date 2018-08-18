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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2769277027712772

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 02:57

  Унуноктий написав:т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно

Уня, завязывай с бухлом. Я тебе расценки привел с официального сайта. Чтобы ты понимал,
"AGH Научно-технический университет (AGH НТУ; Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Польше.
Основана 8 апреля 1919 года. Считается одним из лучших польских технических университетов. Занимает первое место в Польше среди технических университетов из 388 в мире в общем ранкинге по всемирной статистике Webometrics Ranking of World Universities от июля 2015 года."
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%86%D0%B0
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 07:46

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно

Уня, завязывай с бухлом. Я тебе расценки привел с официального сайта. Чтобы ты понимал,
"AGH Научно-технический университет (AGH НТУ; Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Польше.
Основана 8 апреля 1919 года. Считается одним из лучших польских технических университетов. Занимает первое место в Польше среди технических университетов из 388 в мире в общем ранкинге по всемирной статистике Webometrics Ranking of World Universities от июля 2015 года."
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%86%D0%B0

Уня, як і інші фейслесарі, в реальній економіці, в машинобудуванні і продукуванні матеріальних цінностей - нічого не тямить.
Його стеля - тримати кабак чи магазин, торгувати пивом чи кальсонами. І - квартири здавати в оренду.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 2769277027712772
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