Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно
Уня, завязывай с бухлом. Я тебе расценки привел с официального сайта. Чтобы ты понимал, "AGH Научно-технический университет (AGH НТУ; Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Польше. Основана 8 апреля 1919 года. Считается одним из лучших польских технических университетов. Занимает первое место в Польше среди технических университетов из 388 в мире в общем ранкинге по всемирной статистике Webometrics Ranking of World Universities от июля 2015 года." https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%86%D0%B0
Унуноктий написав:т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно
Уня, завязывай с бухлом. Я тебе расценки привел с официального сайта. Чтобы ты понимал, "AGH Научно-технический университет (AGH НТУ; Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Польше. Основана 8 апреля 1919 года. Считается одним из лучших польских технических университетов. Занимает первое место в Польше среди технических университетов из 388 в мире в общем ранкинге по всемирной статистике Webometrics Ranking of World Universities от июля 2015 года." https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%86%D0%B0
Уня, як і інші фейслесарі, в реальній економіці, в машинобудуванні і продукуванні матеріальних цінностей - нічого не тямить. Його стеля - тримати кабак чи магазин, торгувати пивом чи кальсонами. І - квартири здавати в оренду.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців