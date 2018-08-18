Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:А сейчас стоит рисковать (Варшавский, например) или уже поздно, как по-вашему??
Будущего никто не знает. В 19-ом я покупал вторичку. В котлованы не лез. С застройщиком связываешь судьбу на несколько лет, за которые может многое изменится. Кто мог себе представить год назад доллар по 23, остановку продажи и, как следствие, замедление строек?
airmax78 написав:Влад, через сколько месяцев будет следующее окно возможностей? Ну не может быть чтобы все у нас наладилось. Фундаментально-то все как было плохо так и осталось. Разве нет?
Окно возможностей заработать легкие деньги без особого риска на котлованах закончилось. Следующее не предвидится потому что граница в Европу открыта и строители за еду работать больше не будут. Окна возможностей есть только в недоразвитых странах. Какие окна возможностей у немца или американца? Поиграть на бирже? Так это такое, чтобы кто-то выиграл, кто-то должен проиграть.
Окно возможностей просто купить готовую недвигу и держать еще не закрылось. Очевидно, что если не будет форс-мажоров, то через год квартира в Киеве будет дороже, чем сегодня, а через два года, дороже чем через год. Мы вошли в фазу роста.
Унуноктий написав:т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно
Уня, завязывай с бухлом. Я тебе расценки привел с официального сайта. Чтобы ты понимал, "AGH Научно-технический университет (AGH НТУ; Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Польше. Основана 8 апреля 1919 года. Считается одним из лучших польских технических университетов. Занимает первое место в Польше среди технических университетов из 388 в мире в общем ранкинге по всемирной статистике Webometrics Ranking of World Universities от июля 2015 года." https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%86%D0%B0
ті манипулятор, написал что проживание чада в украине стои 4000 грн в месяц а в польше 700 злотых 4500 грн. скажи плиз с какой цедью ты фальсифицируешь цифры?
Унуноктий написав:т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно
Уня, завязывай с бухлом. Я тебе расценки привел с официального сайта. Чтобы ты понимал, "AGH Научно-технический университет (AGH НТУ; Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Польше. Основана 8 апреля 1919 года. Считается одним из лучших польских технических университетов. Занимает первое место в Польше среди технических университетов из 388 в мире в общем ранкинге по всемирной статистике Webometrics Ranking of World Universities от июля 2015 года." https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%86%D0%B0
гастрик, уже и ветка есть про парадиз в "ипеня щуцына" зачем тут гадиш?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Унуноктий написав:а что там с Эврикой размораживается потихоньку?
Строят, но больше для видимости. Из-за рейдерской атаки со стороны Кличка и приближенных, Аркада остановила все стройки, как инструмент давления, хотя деньги в ФФБ есть. Идут суды. Решающий 29-ого. Если разморозят ПНО, будут шансы на выживание. Если нет, то нет.
Если вспомнили Аркаду, то для иллюстрации "окна возможностей" - те, кто вкладывался на старте продаж в котлован 13-ого дома в конце июля 16-ого, больше года живут в своих квартирах. Те, кто вкладывался в котлован соседнего 14-ого дома в начале августа 16-ого, имеют смутные надежды заселиться в 20-ом, хотя дом готов.
Влад, так ти на скільки влетів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/