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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2770277127722773>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:А сейчас стоит рисковать (Варшавский, например) или уже поздно, как по-вашему??

Будущего никто не знает. В 19-ом я покупал вторичку. В котлованы не лез. С застройщиком связываешь судьбу на несколько лет, за которые может многое изменится. Кто мог себе представить год назад доллар по 23, остановку продажи и, как следствие, замедление строек?
  airmax78 написав:Влад, через сколько месяцев будет следующее окно возможностей? Ну не может быть чтобы все у нас наладилось. Фундаментально-то все как было плохо так и осталось. Разве нет?

Окно возможностей заработать легкие деньги без особого риска на котлованах закончилось. Следующее не предвидится потому что граница в Европу открыта и строители за еду работать больше не будут.
Окна возможностей есть только в недоразвитых странах. Какие окна возможностей у немца или американца? Поиграть на бирже? Так это такое, чтобы кто-то выиграл, кто-то должен проиграть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:37

Окно возможностей просто купить готовую недвигу и держать еще не закрылось. Очевидно, что если не будет форс-мажоров, то через год квартира в Киеве будет дороже, чем сегодня, а через два года, дороже чем через год. Мы вошли в фазу роста.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:42

  airmax78 написав:Влад, через сколько месяцев будет следующее окно возможностей? Ну не может быть чтобы все у нас наладилось. Фундаментально-то все как было плохо так и осталось. Разве нет?

думаю в сентябре
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:44

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно

Уня, завязывай с бухлом. Я тебе расценки привел с официального сайта. Чтобы ты понимал,
"AGH Научно-технический университет (AGH НТУ; Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Польше.
Основана 8 апреля 1919 года. Считается одним из лучших польских технических университетов. Занимает первое место в Польше среди технических университетов из 388 в мире в общем ранкинге по всемирной статистике Webometrics Ranking of World Universities от июля 2015 года."
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%86%D0%B0

ті манипулятор, написал что проживание чада в украине стои 4000 грн в месяц а в польше 700 злотых 4500 грн. скажи плиз с какой цедью ты фальсифицируешь цифры?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Очевидно, что если не будет форс-мажоров, то через год квартира в Киеве будет дороже, чем сегодня, а через два года, дороже чем через год. Мы вошли в фазу роста.


В принципе очевидно и то, что без форс-мажоров мы жить не можем. И прогнозы у нас делать, дело неблагодарное. Прошедший год - яркий пример.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рокета

https://news.finance.ua/ua/news/-/463234/serednya-zarplata-v-ukrayini-i-v-krayinah-yes-infografika

Зображення
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:22

модераторы есть на форуме???

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:т.е. Гастрик фантазёр, но это и так понятно

Уня, завязывай с бухлом. Я тебе расценки привел с официального сайта. Чтобы ты понимал,
"AGH Научно-технический университет (AGH НТУ; Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Польше.
Основана 8 апреля 1919 года. Считается одним из лучших польских технических университетов. Занимает первое место в Польше среди технических университетов из 388 в мире в общем ранкинге по всемирной статистике Webometrics Ranking of World Universities от июля 2015 года."
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 1%86%D0%B0

гастрик, уже и ветка есть про парадиз в "ипеня щуцына"
зачем тут гадиш?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

перекупам ж*** https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:25

  freeze написав:
Vlad442 написав:Очевидно, что если не будет форс-мажоров, то через год квартира в Киеве будет дороже, чем сегодня, а через два года, дороже чем через год. Мы вошли в фазу роста.


В принципе очевидно и то, что без форс-мажоров мы жить не можем. И прогнозы у нас делать, дело неблагодарное. Прошедший год - яркий пример.

до сентября движа не будет....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:25

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:а что там с Эврикой размораживается потихоньку?

Строят, но больше для видимости.
Из-за рейдерской атаки со стороны Кличка и приближенных, Аркада остановила все стройки, как инструмент давления, хотя деньги в ФФБ есть. Идут суды. Решающий 29-ого. Если разморозят ПНО, будут шансы на выживание. Если нет, то нет.

Если вспомнили Аркаду, то для иллюстрации "окна возможностей" - те, кто вкладывался на старте продаж в котлован 13-ого дома в конце июля 16-ого, больше года живут в своих квартирах. Те, кто вкладывался в котлован соседнего 14-ого дома в начале августа 16-ого, имеют смутные надежды заселиться в 20-ом, хотя дом готов.

Влад, так ти на скільки влетів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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