Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... про "вікно можливостей".... - вже, наче, справді бачиться на горизонті іпотека під 12-13% - а це ж прямолінійно до зростання цін на РН! - то може, все ж таки, зараз вартує купувати, хоч і ціни" стартанули"? - чи це "фальстарт"?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
А что там по перекупам ? Очень много букв там. Читал, что по перепродаже транспортных средств жестоко прошлись по налогообложению. Что-то есть и по недвижимости ?
подоходный на разницу цены покупки и продажи
Ну в принципе правильно Деньги ж зарабатываются не лопатой в поле так и те подоходный облагаются Вопрос в том кто будет выявлять Дельту заработка и не приведут ли они туда индикативные цены, как на таможне