Додано: Суб 18 січ, 2020 10:42

... про "вікно можливостей"....

- вже, наче, справді бачиться на горизонті іпотека під 12-13% - а це ж прямолінійно до зростання цін на РН!

- то може, все ж таки, зараз вартує купувати, хоч і ціни" стартанули"?

- чи це "фальстарт"?