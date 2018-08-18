RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2770277127722773

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:29

  Унуноктий написав:перекупам ж*** https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520


нда.... не тем Зе.леные занимаются, ой не тем....
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 06.03.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:33

  Унуноктий написав:перекупам ж*** https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520


А что там по перекупам ? Очень много букв там.
Читал, что по перепродаже транспортных средств жестоко прошлись по налогообложению.
Что-то есть и по недвижимости ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14810
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3887 раз.
Подякували: 5869 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... про "вікно можливостей"....
- вже, наче, справді бачиться на горизонті іпотека під 12-13% - а це ж прямолінійно до зростання цін на РН!
- то може, все ж таки, зараз вартує купувати, хоч і ціни" стартанули"?
- чи це "фальстарт"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7457
З нами з: 19.10.15
Подякував: 492 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:45

  freeze написав:
  Унуноктий написав:перекупам ж*** https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520


А что там по перекупам ? Очень много букв там.
Читал, что по перепродаже транспортных средств жестоко прошлись по налогообложению.
Что-то есть и по недвижимости ?

подоходный на разницу цены покупки и продажи
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20844
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:48

  Унуноктий написав:
  freeze написав:
  Унуноктий написав:перекупам ж*** https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520


А что там по перекупам ? Очень много букв там.
Читал, что по перепродаже транспортных средств жестоко прошлись по налогообложению.
Что-то есть и по недвижимости ?

подоходный на разницу цены покупки и продажи


По недвижимости ? А где там такое ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14810
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3887 раз.
Подякували: 5869 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:52

  Унуноктий написав:
  freeze написав:
  Унуноктий написав:перекупам ж*** https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520


А что там по перекупам ? Очень много букв там.
Читал, что по перепродаже транспортных средств жестоко прошлись по налогообложению.
Что-то есть и по недвижимости ?

подоходный на разницу цены покупки и продажи

Ну в принципе правильно
Деньги ж зарабатываются не лопатой в поле так и те подоходный облагаются
Вопрос в том кто будет выявлять Дельту заработка и не приведут ли они туда индикативные цены, как на таможне
барабашов
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 16.06.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:00

  Унуноктий написав:перекупам ж*** https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520

Какой номер страницы ?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 23.05.14
Подякував: 494 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2770277127722773
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17432 2788253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 11:27
galadriel
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9985
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.