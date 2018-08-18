RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2771277227732774

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:31

  Vlad442 написав:Будущего никто не знает. В 19-ом я покупал вторичку. В котлованы не лез. С застройщиком связываешь судьбу на несколько лет, за которые может многое изменится. Кто мог себе представить год назад доллар по 23, остановку продажи и, как следствие, замедление строек?

Вы покупали вторичку, а форумчан агитировали за Аркаду, я не ошибся? )

По поводу того, кто мог себе представить. На форуме неоднократно мелькало, что аркада и укрбуд пирамиды. Задолго до известных событий. И не только здесь. Имеющий уши да услышит.
Mazay256
 
Повідомлень: 528
З нами з: 15.06.16
Подякував: 141 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:51

  freeze написав:
  барабашов написав:Ну в принципе правильно
Деньги ж зарабатываются не лопатой в поле так и те подоходный облагаются


))) Особенно забавно учитывать дельту цен, купленных до 2014 года и сейчас.

Я не могу найти этого положения в принятом Законе. Более того ни разу не слышал о таком при обсуждении законопроекта 1210.

Подождите-подождите - мы имеем закон по которому налоги будут платить такие как Трибека, мечтающие сделать на Круше 200%, правда лет за 10, такие как Первый, которые ищут сладкое(искали) и малость с этого поимели, или всех подряд, кто купил допустим при Данилыче и вот, допустим, от тотального покращення решил в текущем году продать свои 2-3 комнаты в шлаке и свалить мыть полы в ЕС?
Как они найдут цену покупки квартиры(опять индикативные цены???+хуллиард% от реальных!) да и еще на вторичке лет ...надцать назад?
барабашов
 
Повідомлень: 1571
З нами з: 16.06.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:08

  freeze написав:Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая в радиоэфире, рассказал об инициативе по изменению базы налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельного участка. Новация будет заключаться в привязке соответствующего налога к стоимости объектов недвижимости, а не к их площади.
Руководитель парламентского комитета указал, что сейчас совершенствуется база, которая есть в распоряжении Фонда госимущества, которая может оценивать стоимость объектов недвижимого имущества. Если эта стоимость будет справедливой и верной, то ее будет возможно использовать для определения объекта налогообложения недвижимости.
По его словам, такие изменения в НКУ сейчас обрабатываются в парламенте, а вступить в силу они могут с 1 января 2021 года.
Гетманцев также озвучил планы властей по глобальному реформированию налогового законодательства.

Чего-то мало внимания. Думаете, это будет чисто техническое изменение? Бугога. Вы их плохо знаете. Это будет увеличение налога в разы, если не в десятки раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21249
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1415 раз.
Подякували: 2136 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:18

  hxbbgaf написав:Чего-то мало внимания. Думаете, это будет чисто техническое изменение? Бугога. Вы их плохо знаете. Это будет увеличение налога в разы, если не в десятки раз.


По ощущениям от предыдущих действий зеленой команды предполагаю, что спальники и разные черемушки будут платить налога раза в два больше, в разных престижных районов до 10 раз больше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14812
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3887 раз.
Подякували: 5869 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все-таки чем менее развитая страна, тем выше вероятность появления и успешной "работы" в ней финансовых пирамид. Вот почему Мавроди в последние годы своей жизнипереключился на Африку. Непонятно, почему он Украину, в которой так много Доллярчиков, в покое оставил. Но свято место пусто не бывает, нашелся некий "гонта".
airmax78
 
Повідомлень: 33129
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3821 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2771277227732774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17432 2788300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 11:27
galadriel
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9986
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.