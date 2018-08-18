Вы покупали вторичку, а форумчан агитировали за Аркаду, я не ошибся? )
По поводу того, кто мог себе представить. На форуме неоднократно мелькало, что аркада и укрбуд пирамиды. Задолго до известных событий. И не только здесь. Имеющий уши да услышит.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:31
Вы покупали вторичку, а форумчан агитировали за Аркаду, я не ошибся? )
По поводу того, кто мог себе представить. На форуме неоднократно мелькало, что аркада и укрбуд пирамиды. Задолго до известных событий. И не только здесь. Имеющий уши да услышит.
Додано: Суб 18 січ, 2020 11:51
Подождите-подождите - мы имеем закон по которому налоги будут платить такие как Трибека, мечтающие сделать на Круше 200%, правда лет за 10, такие как Первый, которые ищут сладкое(искали) и малость с этого поимели, или всех подряд, кто купил допустим при Данилыче и вот, допустим, от тотального покращення решил в текущем году продать свои 2-3 комнаты в шлаке и свалить мыть полы в ЕС?
Как они найдут цену покупки квартиры(опять индикативные цены???+хуллиард% от реальных!) да и еще на вторичке лет ...надцать назад?
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:08
Чего-то мало внимания. Думаете, это будет чисто техническое изменение? Бугога. Вы их плохо знаете. Это будет увеличение налога в разы, если не в десятки раз.
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:18
По ощущениям от предыдущих действий зеленой команды предполагаю, что спальники и разные черемушки будут платить налога раза в два больше, в разных престижных районов до 10 раз больше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все-таки чем менее развитая страна, тем выше вероятность появления и успешной "работы" в ней финансовых пирамид. Вот почему Мавроди в последние годы своей жизнипереключился на Африку. Непонятно, почему он Украину, в которой так много Доллярчиков, в покое оставил. Но свято место пусто не бывает, нашелся некий "гонта".
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