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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 січ, 2020 11:31
Vlad442 написав:
Будущего никто не знает. В 19-ом я покупал вторичку. В котлованы не лез. С застройщиком связываешь судьбу на несколько лет, за которые может многое изменится. Кто мог себе представить год назад доллар по 23, остановку продажи и, как следствие, замедление строек?
Вы покупали вторичку, а форумчан агитировали за Аркаду, я не ошибся? )
По поводу того, кто мог себе представить. На форуме неоднократно мелькало, что аркада и укрбуд пирамиды. Задолго до известных событий. И не только здесь. Имеющий уши да услышит.
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Mazay256
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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:51
freeze написав: барабашов написав:
Ну в принципе правильно
Деньги ж зарабатываются не лопатой в поле так и те подоходный облагаются
))) Особенно забавно учитывать дельту цен, купленных до 2014 года и сейчас.
Я не могу найти этого положения в принятом Законе. Более того ни разу не слышал о таком при обсуждении законопроекта 1210.
Подождите-подождите - мы имеем закон по которому налоги будут платить такие как Трибека, мечтающие сделать на Круше 200%, правда лет за 10, такие как Первый, которые ищут сладкое(искали) и малость с этого поимели, или всех подряд, кто купил допустим при Данилыче и вот, допустим, от тотального покращення решил в текущем году продать свои 2-3 комнаты в шлаке и свалить мыть полы в ЕС?
Как они найдут цену покупки квартиры(опять индикативные цены???+хуллиард% от реальных!) да и еще на вторичке лет ...надцать назад?
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барабашов
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:08
freeze написав:
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая в радиоэфире, рассказал об инициативе по изменению базы налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельного участка. Новация будет заключаться в привязке соответствующего налога к стоимости объектов недвижимости, а не к их площади.
Руководитель парламентского комитета указал, что сейчас совершенствуется база, которая есть в распоряжении Фонда госимущества, которая может оценивать стоимость объектов недвижимого имущества. Если эта стоимость будет справедливой и верной, то ее будет возможно использовать для определения объекта налогообложения недвижимости.
По его словам, такие изменения в НКУ сейчас обрабатываются в парламенте, а вступить в силу они могут с 1 января 2021 года.
Гетманцев также озвучил планы властей по глобальному реформированию налогового законодательства.
Чего-то мало внимания. Думаете, это будет чисто техническое изменение? Бугога. Вы их плохо знаете. Это будет увеличение налога в разы, если не в десятки раз.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:18
hxbbgaf написав:
Чего-то мало внимания. Думаете, это будет чисто техническое изменение? Бугога. Вы их плохо знаете. Это будет увеличение налога в разы, если не в десятки раз.
По ощущениям от предыдущих действий зеленой команды предполагаю, что спальники и разные черемушки будут платить налога раза в два больше, в разных престижных районов до 10 раз больше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:21
Все-таки чем менее развитая страна, тем выше вероятность появления и успешной "работы" в ней финансовых пирамид. Вот почему Мавроди в последние годы своей жизнипереключился на Африку. Непонятно, почему он Украину, в которой так много Доллярчиков, в покое оставил. Но свято место пусто не бывает, нашелся некий "гонта".
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airmax78
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:43
freeze написав: hxbbgaf написав:
Чего-то мало внимания. Думаете, это будет чисто техническое изменение? Бугога. Вы их плохо знаете. Это будет увеличение налога в разы, если не в десятки раз.
По ощущениям от предыдущих действий зеленой команды предполагаю, что спальники и разные черемушки будут платить налога раза в два больше, в разных престижных районов до 10 раз больше.
А я так подозреваю, что наоборот.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:48
Интересная сложилась ситуация.
Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти.
Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть
три года продавать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:50
asti написав:
Интересная сложилась ситуация.
Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти.
Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть
три года продавать...
Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.
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airmax78
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:04
airmax78 написав: asti написав:
Интересная сложилась ситуация.
Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти.
Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть
три года продавать...
Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.
Вы сами в это верите?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:16
hxbbgaf написав: freeze написав: hxbbgaf написав:
Чего-то мало внимания. Думаете, это будет чисто техническое изменение? Бугога. Вы их плохо знаете. Это будет увеличение налога в разы, если не в десятки раз.
По ощущениям от предыдущих действий зеленой команды предполагаю, что спальники и разные черемушки будут платить налога раза в два больше, в разных престижных районов до 10 раз больше.
А я так подозреваю, что наоборот.
А есть хоть один ваш сбывшийся прогноз? Как ваши экспертные суждения вам помогли приумножить капитал, увеличить доход?
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Faceless
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