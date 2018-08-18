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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2772277327742775

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 289
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:27

  flyman написав:так всьо здано, зроблено ремонти і капає кешфло з оренди понаїхам?

Да. Только по одному объекту хвост прищемило, а все потому что не следовал сам своим советам.
  Mazay256 написав:
  Vlad442 написав:Будущего никто не знает. В 19-ом я покупал вторичку. В котлованы не лез. С застройщиком связываешь судьбу на несколько лет, за которые может многое изменится. Кто мог себе представить год назад доллар по 23, остановку продажи и, как следствие, замедление строек?

Вы покупали вторичку, а форумчан агитировали за Аркаду, я не ошибся? )

По поводу того, кто мог себе представить. На форуме неоднократно мелькало, что аркада и укрбуд пирамиды. Задолго до известных событий. И не только здесь. Имеющий уши да услышит.

Немного ошибаетесь. Вторичку покупал в 19-ом, когда ракета еще только запустила двигатели, а за Аркаду агитировал в 16-ом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29

  Унуноктий написав:ті манипулятор, написал что проживание чада в украине стои 4000 грн в месяц а в польше 700 злотых 4500 грн. скажи плиз с какой цедью ты фальсифицируешь цифры?

В чем фальсификация? В том, что расходы на еду в Польше примерно такие же, как и в Киеве?
Ну хорошо, добавь еще пару-тройку тысяч гривен в год на перелеты в Украину на каникулы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:32

  airmax78 написав:
  asti написав:Интересная сложилась ситуация.
Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти.
Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть
три года продавать...

Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.

Затронет - мы живем в глобальном мире, но не так сильно, как 08 или 14-ом.
Мировой кризис это сжигание денег в топке долгов и фондовых рынков. Это в первую очередь долговой кризис. У нас много люди и бизнес набрали кредитов, что не смогут их обслуживать и сливать по чем дают? Плюс очень низкая база.
PS Кризис, которого все ждут и к которому готовятся, редко приходит по расписанию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:В чем фальсификация? В том, что расходы на еду в Польше примерно такие же, как и в Киеве?
Ну хорошо, добавь еще пару-тройку тысяч гривен в год на перелеты в Украину на каникулы.

Что с армией? На учебу в польских вузах дают отсрочку? Или сидеть в Польше до 27, боясь прилететь на каникулы?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:55

  Vlad442 написав:Немного ошибаетесь. Вторичку покупал в 19-ом, когда ракета еще только запустила двигатели, а за Аркаду агитировал в 16-ом.

Могу и ошибаться, время быстро летит. Но помню в 2018-м, когда я брал свою прелесть, и Аркада, и УБ тут вовсю пиарились, я их тоже рассматривал.

На Виноградарь метро точно откладывается: "Суд арестовал счета «Киевметростроя» в деле о разворовывании средств при строительстве метро на Виноградарь"
https://m.censor.net.ua/news/3170442/su ... vinogradar
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:05

Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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