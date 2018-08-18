Додано: Суб 18 січ, 2020 14:05

Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!

Пірнач у гривню з валютного трампліну!