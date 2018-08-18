Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:так всьо здано, зроблено ремонти і капає кешфло з оренди понаїхам?
Да. Только по одному объекту хвост прищемило, а все потому что не следовал сам своим советам.
Mazay256 написав:
Vlad442 написав:Будущего никто не знает. В 19-ом я покупал вторичку. В котлованы не лез. С застройщиком связываешь судьбу на несколько лет, за которые может многое изменится. Кто мог себе представить год назад доллар по 23, остановку продажи и, как следствие, замедление строек?
Вы покупали вторичку, а форумчан агитировали за Аркаду, я не ошибся? )
По поводу того, кто мог себе представить. На форуме неоднократно мелькало, что аркада и укрбуд пирамиды. Задолго до известных событий. И не только здесь. Имеющий уши да услышит.
Немного ошибаетесь. Вторичку покупал в 19-ом, когда ракета еще только запустила двигатели, а за Аркаду агитировал в 16-ом.
asti написав:Интересная сложилась ситуация. Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти. Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть три года продавать...
Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.
Затронет - мы живем в глобальном мире, но не так сильно, как 08 или 14-ом. Мировой кризис это сжигание денег в топке долгов и фондовых рынков. Это в первую очередь долговой кризис. У нас много люди и бизнес набрали кредитов, что не смогут их обслуживать и сливать по чем дают? Плюс очень низкая база. PS Кризис, которого все ждут и к которому готовятся, редко приходит по расписанию.
Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!