Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Интересная сложилась ситуация. Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти. Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть три года продавать...
Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.
Затронет - мы живем в глобальном мире, но не так сильно, как 08 или 14-ом. Мировой кризис это сжигание денег в топке долгов и фондовых рынков. Это в первую очередь долговой кризис. У нас много люди и бизнес набрали кредитов, что не смогут их обслуживать и сливать по чем дают? Плюс очень низкая база. PS Кризис, которого все ждут и к которому готовятся, редко приходит по расписанию.
Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
asti написав:Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
Есть такое понятие, как отрицательная обратная связь. Понаехи едут в Киев - цены растут - едут меньше - цены замедляют рост. В результате цены такие, чтобы у каждой квартиры был ровно один хозяин. Они были бы выше, чем сейчас, но не по миллиону.
Vlad442 написав:Затронет - мы живем в глобальном мире, но не так сильно, как 08 или 14-ом. Мировой кризис это сжигание денег в топке долгов и фондовых рынков. Это в первую очередь долговой кризис. У нас много люди и бизнес набрали кредитов, что не смогут их обслуживать и сливать по чем дают? Плюс очень низкая база. PS Кризис, которого все ждут и к которому готовятся, редко приходит по расписанию.
Затронет хорошо. Больше половины кредитов в банках не обслуживаемые, по НБУ. Знаю немаленький бизнес, который тупо бросил поставщиков, кредиторов, по максисмуму вывел деньги из оборота и ударился в овгз ). Видимо, делать деньги из воздуха оказалось выгоднее, чем реальное производство. Это уже долговой кризис.