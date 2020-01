Додано: Суб 18 січ, 2020 16:49

Vlad442 написав: Смотря где провинция.

Например, вот депрессивный "ржавый пояс" ВУ, куда не идут инвестиции.

https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... -kvartiry/

В Харькове резко подорожали квартиры

Во втором полугодии 2019 года цены на квартиры в Харькове выросли на 8%, что является абсолютным рекордом среди других городов Украины. Смотря где провинция.Например, вот депрессивный "ржавый пояс" ВУ, куда не идут инвестиции.В Харькове резко подорожали квартиры

выросли на 8% в USD.

А в гривнях? застой? выросли на 8% в USD.А в гривнях? застой?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/